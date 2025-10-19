Anuncian la Edición 29 del Tour de Cine Francés

Inicia con la Cinta “Cuando Llegue el Otoño”

Por Nallely de León Montellano

Con una programación dedicada al cine contemporáneo, la Cineteca Zacatecas albergará la edición número 29 del Tour de Cine Francés, uno de los encuentros cinematográ- ficos más esperados por el público aficionado al cine de autor.

La directora de la Cineteca, Gabriela Marcial Reyes, informó que la inauguración se llevará a cabo este lunes 20 de octubre a las 17:40 horas, seguida de la primera proyección: “Cuando llega el otoño”, del director François Ozon.

El ciclo se realiza en colaboración con la Alianza Francesa de Zacatecas y busca acercar a la audiencia local a producciones que se distinguen por su mirada estética, su lenguaje narrativo y la exploración de temas humanos desde perspectivas distintas a las del cine comercial.

Durante la semana se proyectarán películas como “Los colores del tiempo” de Cédric Klapisch (martes 21), “Los lazos que nos unen” de Carine Tardieu (miércoles 22), así como “El acusado” de Daniel Auteuil y “La maestra Violette” de Éric Besnard (jueves 23 y viernes 24).

Para el cierre de la programación se presentarán “Rodrigo Enamorado” de Johann Dionnel el sábado 25 y “Un toque de amor” de Mael Piriou el domingo 26. Las funciones están programadas a las 16:00, 18:10 y 20:15 horas con un costo general de 40 pesos, con el propósito de mantener accesible la oferta cultural y fortalecer la asistencia a espacios públicos dedicados al cine.

Gabriela Marcial Reyes destacó que la Cineteca busca consolidarse como un espacio de formación de públicos y de difusión del cine independiente e internacional. La cartelera completa puede consultarse en las redes sociales de la institución, y se espera que este tour también se replique en otras ciudades del país, como parte de una red nacional de exhibición alternativa.