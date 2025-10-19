En Hidalgo, Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Supervisión de Apoyos a Comunidades Afectadas por Lluvias

Junto a Miembros del Gabinete y el Gobernador

Hidalgo.- En Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la supervisión de los trabajos de apoyo, como parte de su quinto día de recorridos por las zonas afectadas por las lluvias extraordinarias que se registraron del 6 al 9 de octubre.

“Supervisión de trabajos con el gobernador de Hidalgo, @juliomenchaca_, y equipos. En coordinación, apoyamos a las comunidades afectadas por las lluvias”, compartió en redes sociales.

En la mesa de supervisión, la Jefa del Ejecutivo Federal, estuvo acompañada por miembros de su gabinete, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aplican el Plan DN-lll-E, de la Secretaría de Marina que implementan el Plan Marina, así como por autoridades estatales.

Este sábado, la Presidenta visitó también Tamaulipas, desde donde informó, junto al gobernador de la entidad, Américo Villarreal, que el Gobierno de México monitorea el crecimiento del Río Pánuco, que al momento no representa un riesgo.