El Quirófano Veterinario Móvil Llegará a Lomas de los Negritos y La Estrella

Indispensable, Inscripción en el Padrón de Mascotas

La coordinadora general de Salud, María Teresa Rendón Esquivel informa que el Quirófano Móvil Municipal visitará el día 22 de octubre Lomas de los Negritos y el 23 del mismo mes la Casa del Bien Común La Estrella, donde tendrá los servicios de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilizaciones.

Para cada día se agendarán con cita 15 esterilizaciones, mientras que los demás servicios sólo hay que ir a la hora marcada y llevar a su mascota para recibir el servicio.

Es importante que antes de hacer cita checar los siguientes requisitos: haber cumplido cinco meses de edad y no pasar de los seis años, estar sano y no estar bajo ningún tratamiento, no haber recibido alguna vacuna en 10 días previos, no estar lactando, que haya pasado tres semanas de su último celo y no sea braquicéfalo.

Para agendar cita están disponibles los números 449 918 30 69 y al 449 238 33 06 desde las 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.

Las jornadas se llevarán a cabo:

Miércoles 22 de octubre de 2025, desde las 9:00 horas, en el Parque Lomas de los Negritos ubicado en la calle Luis Donaldo Colosio esquina con Benito Galindo en Lomas de los Negritos.

Jueves 23 de octubre de 2025, a partir de las 9:00 horas, en la Casa del Bien Común La Estrella, ubicada en Lira #1009 la Estrella.

El día de la cita hay que llevar a la mascota con correa o en transportadora, bañado y con una cobija, con 12 horas de ayuno, al avisar de tu asistencia entrega una copia de la INE y el registro en el padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas).

El padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes es una manera de llevar el censo de cuantos animales hay en la ciudad y poder tener conocimiento de que raza, sexo y especie son cada uno y además funciona como identificación de los animales, por eso es importante realizarlo y llevarlo cuando se requiera algún servicio, finalizo la Coordinadora General de Salud.