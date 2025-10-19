Gobierno del Estado Apoya a Familias de Aguascalientes con Equipo y Capacitación Para Iniciar sus Propios Negocios

A Través de la Sedeso

Las y los beneficiarios reciben kits de barbería, máquinas de coser, carritos para tacos y otras herramientas para fortalecer o iniciar sus negocios.

También se les brinda capacitación para gestionar sus emprendimientos y asegurar su éxito.

Para más información sobre este programa, comunicarse al teléfono 449 910 21 21, extensión 4226.

Con el objetivo de impulsar el emprendimiento y mejorar la economía de las familias más necesitadas, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) entregó apoyos para el desarrollo de proyectos productivos.

Las y los beneficiarios recibieron kits de barbería, máquinas de coser, carritos para la venta de tacos, congeladores, parrillas y algunas otras herramientas para que puedan iniciar su propio negocio y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

La secretaria de Desarrollo Social, Patricia Castillo Romero, destacó la importancia de respaldar a quienes desean salir adelante y emprender un negocio; precisó que las personas que en esta ocasión recibieron los apoyos habitan en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, Tepezalá y Rincón de Romos.

“En Aguascalientes hay talento, esfuerzo y muchas ganas de trabajar y salir adelante; para la gobernadora Tere Jiménez es importante apoyar a quienes más lo necesitan; por eso, hoy les entregamos este equipo. Creemos en ustedes y en lo que pueden lograr”, les dijo Patricia Castillo durante la entrega en las instalaciones de la Sedeso.

Cabe destacar que las y los beneficiarios también participaron en una capacitación enfocada en temas de administración, ventas y atención al cliente impartida por personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), con el propósito de brindarles los elementos necesarios para gestionar adecuadamente sus negocios y potenciar su desarrollo económico.

Las personas interesadas en recibir este tipo de apoyos pueden acudir a las oficinas de la Sedeso, ubicadas en el boulevard José María Chávez No. 3202, en Ciudad Industrial. Sólo deberán presentar una identificación oficial, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y llenar la solicitud correspondiente.

Para más información, comunicarse al teléfono 449 910 21 21, extensión 4226.