Mi Jardín de Flores

Ulises, Fito o Miguel…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Hoy se lo decimos, en todos los países del mundo se dialoga entre fuerzas políticas. Se caigan bien o se caigan mal, da igual, en todos los países que por lo menos se digan civilizados, porque eso se llama hacer política y hacer país, salvo aquí, salvo acá en México: Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Domingo 19 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Cuando no es Chana es Juana

EN ningún otro gobierno, que yo recuerde, se han hecho tantas protestas como con El Holgazán: tiro por viaje y cuando no es Chana es Juana, pero ahí están: hoy los manifestantes son docentes de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, agremiados al SNTE, encabezados por Luis Humberto Jasso García, secretario general de la delegación, quien informó a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que el problema inició por el rechazo de la documentación para que procedan los pagos retroactivos correspondientes a septiembre de hace un año.

-BUENO, uno de los problemas de este gobierno, es la falta de diálogo, todo mundo se queja de ello, a don David no se le da, es de trato muy difícil con el común de la gente, además de ser holgazán.

-NO CABE duda de que en Rodrigo Reyes Gustavito, David encontró su tablita de salvación, él es el que gobierna Zacatecas, por eso le dicen el vicegobernador.

-ENTONCES El Monris hizo buena elección, porque es vox populi que fue él el que le mandó al Gustavito, porque el David nomás no encontró quien diera el ancho en la secretaría general de Gobierno.

-NO LE eche flores al Gustavito, porque el hombre es muy creído.

-A DIO…

-SÍ, TAN creído que ya se anda promocionando como candidato para la sucesión del 2027.

-PUES SON muchos los tiradores, el joven Saúl…

-NO, ese ya dijo que no le entra porque no son sus tiempos…

-PERO ayer ya reculó, dijo que ya lo pensó mejor y que sí va.

-ESTÁ COMO el pastorcito, el de ahí viene el lobo.

-POR ESO ya se quemó, por mamón.

-PUES MUCHOS morenos me han dicho que el Ulises Mejía Haro es el bueno pa Morena,por serel mejor posesionado, luego vienen la Verónica Díaz Robles, el Alfonso Ramirez Cuéllar y el José Narro Céspedes; hay quien candidatea a Gustavito, pero no, ya hasta El Monris dijo que está muy verde todavía, qhe necesita más fogueo.

-MORENA tiene más candidatos que cualquier otro partido.

-PUES SÍ porque en el PRI, si no es el Fito Bonilla, ¡charrascas

-Y EN el PAN, si no es Miguel, no hay otro, entonces el sucesor de El Holgazán está entre el Ulises, la Veronica, el Fito Bonilla o el Miguel, no veo a ningún caballo negro.

-ENTONCES el joven Rodrigo Reyes ¿no tiene posibilidades?

-NAAA…

-DICEN QUE le está metiendo dinerito, ya hasta pagó espectaculares para promocionarse.

-PUES ES dinero tirado a la basura; además, el chavo ese con poder se volver ía más loco todavía, ¿se imaginan ustedes cómo gobernador y que le hagan un manifestación?

-NOOO, entonces sí que su abuelito Gustavo Díaz Ordaz se apoderaría totalmente de su cuerpo y voluntad y a matar y encarcelar gente.

-¡DIOS guarde la hora, entonces ni pensarlo! –

¿ES CARO un espectacular, como esos del Gustavito?

-MINIMO, mínimo… 50 mil pesos.

-MMM... entonces esos espectaculares los está pagando don David quien, por lo visto está jugandos dos cartas: doña Verónica y el joven RR…

-NAAA... que El Holgazán se deje de calenturas, quien va a poner candidato o candidata es la Dra. Claudia Sheinbaum, así es que no será nadie que huela a los Monreal, ella está en contra del nepotismo.

-NO hay más: el próximo gobernador será el Ulises Mejía Haro, el Fito Bonilla o el Miguel Varela, no veo otro.

-AHÍ ESTÁ la Vero…

-NO, ella también es parte del cártel de los Monreal.

-ESTÁ DIVORCIADA del Luis Enrique.

-PERO TIENE hijos de él, y eso la integra al cártel de los Monreal aunque no quiera.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.