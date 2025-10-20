“La Falta de Promoción Afectó Afluencia de Turistas Durante el Festival de Teatro de Calle”

Ni el Gobierno ni Turismo lo Dieron a Conocer: Mónica Ramírez

Por Miguel Alvarado Valle

La promotora de Operadora Zacatecas, Mónica Isabel Ramírez, lamentó la escasa afluencia de turistas durante el recién concluido Festival Internacional de Teatro de Calle, al señalar que la falta de difusión por parte del gobierno y las autoridades turísticas impidió atraer público de otros estados.

“Lamentablemente ni el gobierno ni Turismo dan a conocer este tipo de eventos. Si al menos vinieran personas de Aguascalientes o San Luis, habría más visitantes, pero no. Solo cierra de calles y todo, pero es pura gente local”, expresó.

Ramírez detalló que, durante los días del festival, el movimiento de transporte turístico fue mínimo, con apenas una o dos salidas desde el Centro Histórico y pocas operaciones nocturnas. Explicó que los camiones turísticos los tuvieron que mover hacia zonas como Santo Domingo o el Congreso, para desocupar el espacio donde normalmente se ponen, pero la gran concentración de personas locales dificultaba incluso su circulación.

Sobre las expectativas para los próximos eventos de temporada, como el Festival del Día de Muertos, Ramírez anticipó que la situación podría repetirse debido a la falta de promoción efectiva y el miedo de los turistas a visitar Zacatecas.

“Siempre para los Días de Muertos no hay gente. Van a ser seis días de cierres de calles, conciertos y premiaciones, pero no esperamos mucha afluencia”, comentó, subrayando que el turismo local no alcanza para sostener la economía del sector ni de los comercios que dependen de la actividad turística.

A pesar de ello, la promotora confía en que la temporada navideña genere un leve repunte en comparación con octubre y noviembre, “En Navidad hay más o menos movimiento, un poquito más”, reconoció, aunque insistió en que la recuperación no será significativa sin una estrategia sólida de difusión y promoción turística que impulse los atractivos del estado.

Ramírez también hizo hincapié en que la inseguridad y la mala percepcióndel estado son factores que ahuyentan a los visitantes. Señaló que algunos turistas comparten experiencias preocupantes sobre los caminos hacia Zacatecas, “muchos dicen que los bajan de los camiones (como sucedió hace algunos días)’o que hay asaltos en carretera. A la gente le da miedo y escoge otros destinos menos Zacatecas”, relató.

Finalmente, la promotora hizo un llamado a las autoridades y a la población local a impulsar una imagen más positiva de Zacatecas y fortalecer la promoción de sus festivales y atractivos culturales, “los pocos visitantes que vienen se van encantados, pero necesitamos que más se animen a venir”, concluyó.