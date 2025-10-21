Mi Jardín de Flores

Quieren Acabar con el Turismo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Las reformas al Código Fiscal de la Federación terminan con el uso abusivo y dilatorio de recursos judiciales en materia fi scal, que por años permitieron a grandes empresarios evadir el pago de impuestos mediante cadenas de amparos, afectando recursos destinados a obras públicas y programas sociales”: Ulises Mejía Haro, diputado federal.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 20 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Quieren Acabar con el Prestigio Turístico de Zacatecas

PUES TERMINÓ el Festival Internacional de Teatro de Calle en su Edición 22, ¿qué les pareció? -LA VERDAD, la verdad -contesta doña Petra- , ni en cuenta: cada año es lo mismo: no hay promoción a nivel nacional, y pareciera que no le interesa a esta ‘nueva gobernanza’ la industria sin chimeneas: el turismo-.

“TAN NO le interesa al David, que sigue sosteniendo a Le Roy Barragán Ocampo en esa secretaría, a pesar de que ha manifestado no estar agusto en ese cargo; y tiene razón porque lo de él es la polaca: en esta ocasión ni siquiera convocó a conferencia de prensa, me imagino que le ganó la hueva.

-A MÍ, en lo personal -dice don Roberto-, me gusta mucho, reúne a mucha gente y es una diversión sana, al aire libre.

-ESO SÍ, pero el turismo es menos año tras año, y no lo digo yo, lo dice la promotora de Operadora Zacatecas, Mónica Isabel Ramírez, entrevistada por nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘¡LAMENTABLEMENTE ni el gobierno ni Turismo dan a conocer este tipo de eventos. Si al menos vinieran personas de Aguascalientes o San Luis, habría más visitantes, pero no. Sólo cierre de calles y todo, pero es pura gente local’.

“ASEGURA la entrevistada que ‘muchos turistas comparten experiencias preocupantes en las carreteras de Zacatecas, dicen que los bajan de los camiones o que hay asaltos en carretera. A la gente le da miedo y escoge otros destinos menos Zacatecas’.

-ES LAMENTABLE lo que sucede en esta nueva gobernanza, yo recuerdo que con Amalita los festivales eran tan exitosos que los hoteles y restaurantes estaban al tope.

-LO MISMO en la administración del Miguel Alonso, él hasta se agarraba bailando con las artistas, participaba y volvía locas a sus admiradoras, que le gritaban: ‘¡Miguel, bombón, te quiero en mi colchón!’.

-EN CAMBIO David provocó la furia femenil, cuando en un evento proselitista, por la gubernatura de Zacatecas, le agarró las nalgas a la maestra Chío.

-¡POCO hombre! Se publicaron videos y fotos del ‘agarrón’ a nivel nacional, lo entrevistaron en la tele y no reconoció su error: dijo que la imagen estaba ‘truqueada’.

-SI HUBIERA aceptado su gadallez, no hubiera ganado la gubernatura…

-NAAA… esa ya estaba apalabrada, negociada entre Ricardo Monreal y el presidente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas: la gubernatura de Zacatecas, por impunidad.

“AMBOS lo reconocieron en un intercambio de correos electrónicos que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, dio a conocer públicamente: el nuevo monrealazo así se gestó, lástima del gran esfuerzo que hizo Claudia Edith Anaya Mota, quien siempre estuvo segura que ella ganaría, pues tiene mucha labia, fácil se lleva a David en un debate entre ellos dos de tú a tú.

-QUIEN le ayudó mucho a David, fue Miriam García Zamora, ,ingeniera civil, muy cercana a Claudia Edith, a quien lle dio una buena revolcada y eso ayudó mucho a David, pues ya después les fue fácil llenar urnas: nomás imagínense a ambos personajes: Ricardo y ‘Alito’ embarazando urnas, a favor de David.

-YA ESTABA negociado Zacatecas, la prueba es que ‘Alito’ salvó la cárcel al entregar la gubernatura.

-BUENO, ¿y qué pasó con Miriam Zamora?

-A ELLA le fue muy bien, es la titular del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Zacatecas (INCLUZAC), que en un tiempo ocupó la propia Claudia Edith.

Mucho Ruido y Pocas Nueces...

-DOÑA Lourdes Velasco Gómez, representante de los Comerciantes Unidos del Centro Histórico, vuelve a quejarse de que el alcalde Miguel Varela Pinedo, sigue sin cumplir acuerdos de reubicar a los vendedores ambulantes fuera del primer cuadro de la capital del estado.

-MISIÓN imposible: son costumbres muy arraigadas que representan buenos ingresos a las arcas municipales, además la Constitución en el Articulo Quinto dice que: A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, siendo ilícitos.

-LO QUE busca la señora Lourdes es que haya un equilibrio, pues muchas de las veces la gente tiene que bajar de las aceras porque los vendedores ambulantes ocupan hasta las banquetas.

-LOS AMBULANTES le dan color al ambiente, ¿se imaginan ustedes un Centro Histórico sin vendedores ambulantes?, son el colorido de las ciudades, nuestra idiosincrasia.

-ENTONCES que no engañen a la gente cuando andan en campaña prometiendo cosas que bien saben no van a cumplir, porque con perdón de ustedes, pero cuando los políticos andan en campaña, todo prometen y hasta se agachan…

-¡DOÑA Petra!

-ES LA verdad, lo dice el propio Padre Pistolas y La Gilbertona, pero cuando llegan al poder se transforman totalmente, se sienten reyes… ahí está el loco Donald Trump, a quien por cierto millones de gringos están exigiendo que renuncie; estanos hablando del presidente más poderoso del mundo, pero que por ojete ya nadie lo quiere.

EN CAMBIO el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es bien querido por la mayoría del pueblo, ya lo dijo mi Padre Dios: Por sus frutos los conoceréis.

EL Miguel Varela debe de cumplir sus promesas de campaña y ordenar el comercio ambulante, no estamos en 1910.

-DOÑA Petra, la situación en Zacatecas está difícil: hay muchos malandros, menos empresas, miles de empleos perdidos y la gente tiene que comer.

LAS empresas se están yendo a otros estados: Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y al norte, ¿no hasta el IMSS tiene registrados a menos patrones? Este gobierno está fallido.

-PERDÓN, tiene usted razón: el hambre es canija, pero más el que la aguanta.

-EL SOL sale para todos: yo prefi ero mil ambulantes que un vendedor de veneno.

-ESO SÍ, yo también.

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.