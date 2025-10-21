Ayuntamiento de Zacatecas Refuerza Limpieza Durante el Festival de Teatro de Calle

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través del Departamento de Calidad de Vida y Servicios Públicos, mantiene un operativo permanente de limpieza, barrido y recolección de residuos sólidos durante el desarrollo del Festival Internacional de Teatro de Calle, con el objetivo de conservar una ciudad limpia, ordenada y lista para recibir a visitantes y participantes de ambos eventos.

Desde las primeras horas del día y hasta entrada la noche, cuadrillas de trabajadores municipales recorren las principales calles del Centro Histórico, plazuelas, avenidas y zonas turísticas, garantizando que los espacios públicos se mantengan en óptimas condiciones. Estas acciones incluyen el barrido manual, lavado de calles, retiro de desechos y recolección de basura generada por la intensa actividad cultural y turística que caracteriza estas fechas.

El operativo de limpieza se ha reforzado especialmente en los puntos donde se llevan a cabo las presentaciones artísticas del festival, eventos que colocan a la capital de Zacatecas en el centro de atención nacional e internacional. Gracias a la coordinación del personal de Calidad de Vida y Servicios Públicos, el flujo constante de visitantes se desarrolla en un entorno seguro, limpio y visualmente atractivo.

El Ayuntamiento capitalino reconoce y agradece el esfuerzo de los trabajadores que, con compromiso y vocación de servicio, laboran día y noche para mantener la imagen de la ciudad en su mejor estado. Su dedicación refleja el amor y orgullo por Zacatecas, contribuyendo a fortalecer la identidad y el bienestar de quienes viven y disfrutan de la capital.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de construir un Zacatecas más limpio que nunca, digno de sus habitantes y de quienes lo visitan.