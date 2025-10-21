Desde Gobierno del Estado Están Impulsando a Verónica Díaz Como Candidata: Saúl

“Se Puede Caer en la Ingobernabilidad”, Advierte

Por Miguel Alvarado Valle

En rueda de prensa, el senador Saúl Monreal Ávila hizo un llamado a no permitir imposiciones políticas ni adelantos indebidos de los procesos electorales, al subrayar que “aún no son los tiempos políticos”.

Convocó a los aspirantes, la militancia y a los morenistas libres a mantener la unidad del movimiento y a rechazar prácticas como el acarreo, la cooptación o el uso de programas sociales con fines políticos.

“Morena debe democratizarse internamente; no podemos permitir actitudes sectarias, excluyentes ni de imposición, porque luchamos precisamente contra eso”, expresó el legislador, al recordar que el monrealismo nació como respuesta a la falta de democracia y a las viejas prácticas partidistas. Monreal advirtió que Zacatecas corre el riesgo de caer en la ingobernabilidad si desde el Ejecutivo estatal no se pone orden entre los funcionarios que, aseguró, están participando en actos anticipados de campaña y cargadas políticas.

“Grave si el gobernador lo sabe y lo está mandatando, pero más grave si no lo sabe y sus funcionarios hacen lo que quieren, es grave porque todavía no hay ningún proceso interno ni electoral”, enfatizó. Lamentó que actos institucionales como informes se estén transformando en eventos proselitistas, “a la vieja usanza priista, pero ahora sin descaro y sin dignidad hacen actos politiqueros”, lo que vulnera la imparcialidad que debe prevalecer en la administración pública.

El senador calificó como “gravísimo” que un acto republicano destinado a informar a la ciudadanía, –refiriéndose al informe de la senadora Verónica Díaz Robles–, se haya convertido en un evento político con listas de asistencia, acarreos y participación de funcionarios públicos.

“Nada está escrito, pero si se pretende imponer a alguien, no va a entrar ni con calzador. Las imposiciones las vomita la gente”, afirmó.

Monreal Ávila señaló además que la ley contempla sanciones contra los delitos electorales, particularmente aquellos cometidos por funcionarios públicos que condicionen o utilicen programas sociales para manipular la voluntad ciudadana.

Pidió a la población denunciar cualquier tipo de coacción o irregularidad, pues de lo contrario, dijo, se corre el riesgo de que la democracia en Zacatecas se vea comprometida, “Ojalá los ciudadanos se animen a denunciarlo, porque tanta marrullería no se puede permitir”, expresó.