DIF Capital Suma Esfuerzos con el Teletón Para Lograr Apoyos Vitales en la Lucha Contra el Cáncer

El Sistema Municipal DIF de Zacatecas, bajo la visión humanitaria del alcalde Miguel Varela, ha reafirmado su compromiso con la salud y la dignidad de los ciudadanos. La Presidenta Honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, realizó una visita estratégica a la Fábrica de Pelucas del Teletón en Aguascalientes, un proyecto reconocido por su labor de apoyo y solidaridad.

La iniciativa, tiene como fin asegurar recursos esenciales para las personas que atraviesan tratamientos oncológicos. La presidenta fue recibida por Mario Bejarano, a quien agradeció por facilitar la adquisición de 10 pelucas oncológicas de alta calidad.

Las 10 pelucas obtenidas son un testimonio del trabajo coordinado del Ayuntamiento y serán donadas a la asociación civil Vida Oncoimagen, la cual opera el principal banco de pelucas de Zacatecas.

Vida Oncoimagen se dedica a brindar apoyo emocional y físico a pacientes con cáncer, proporcionando estas pelucas de manera gratuita a quienes han perdido el cabello debido a la quimioterapia.

Esta donación directa fortalecerá su capacidad para ofrecer un apoyo que es fundamental para la recuperación de la autoestima y la confianza de los pacientes durante su lucha.

La presidenta, destacó la importancia de este enlace indicando que “la labor que realiza la Fábrica de Pelucas del Teletón es inspiradora, y agradecemos a Mario Bejarano por su disposición. Estas 10 pelucas no son solo un objeto, son un símbolo de esperanza, dignidad y el amor que nuestra administración tiene por su gente”.

Bajo el liderazgo del alcalde Miguel Varela, el DIF Municipal está firmemente decidido a seguir buscando alianzas que se traduzcan en apoyos reales para quienes más lo necesitan.” De esta manera, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del DIF, continuará trabajando de la mano con la sociedad civil para construir un municipio más justo, empático y solidario.