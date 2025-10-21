La Unión Hace la Fuerza: Ayuntamiento Capitalino y la Fundación Orgullo por Zacatecas Fortalecen Hogares

La colaboración entre el Ayuntamiento de Zacatecas y la Fundación Orgullo por Zacatecas continúa rindiendo frutos en beneficio de las familias de la Capital. Este sábado se llevó a cabo la novena entrega de apoyos e insumos para la vivienda, una iniciativa que busca fortalecer el tejido social y mejorar las condiciones de vida de las y los zacatecanos.

Durante el evento, el presidente de la fundación, Raymundo Moreno Romero, expresó su agradecimiento a todas las personas que han participado en este esfuerzo colectivo. “Este es un esfuerzo que hacemos entre todos para que los zacatecanos volvamos a ser una familia. Cuidando unos de otros lograremos tener un Zacatecas digno y que merecemos. Agradezco el apoyo y la solidaridad del alcalde Miguel Varela, quien ha respaldado de manera constante este tipo de acciones”, señaló.

En representación del presidente municipal, el secretario particular del Ayuntamiento, César Herrera Ceniceros, reconoció la labor que Orgullo por Zacatecas ha desarrollado durante más de una década. “Estas acciones serán acompañadas por el Ayuntamiento; el bienestar de las y los zacatecanos debe buscarse en conjunto, juntos y unidos”, destacó.

Por su parte, Ricardo Flores, representante de la diputada federal Noemí Luna, resaltó la importancia de fortalecer este tipo de programas que nacen desde la comunidad. “El cambio comienza desde la colonia y el municipio; con estas entregas, los apoyos llegan a más ciudadanos que realmente los necesitan”, afirmó.

Finalmente, se anunció que la décima y última entrega del año se realizará el próximo 17 de diciembre, invitando a las familias interesadas a registrarse en la Presidencia Municipal o a través de las redes sociales de la fundación para formar parte de este esfuerzo compartido por un Zacatecas más solidario.