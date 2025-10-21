Aguascalientes Está Listo Para Recibir el Torneo de la Amistad 2025

“Habrá Importante Derrama Económica”

La inauguración se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Victoria.

Más de 40 mil visitantes generarán durante 10 días una derrama económica estimada en 900 millones de pesos.

Aguascalientes está preparado para recibir a miles de atletas, familias y visitantes provenientes de distintas partes de México y el extranjero, que participarán en el Torneo de la Amistad 2025, uno de los eventos deportivos y familiares más importantes del país, así lo dio a conocer la directora del Cumbres International School Aguascalientes, Carmen Alicia Ramírez Gómez.

Durante su intervención, Ramírez Gómez destacó que esta es la tercera ocasión en que el estado será sede del Torneo de la Amistad, cuya inauguración se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Victoria; “esperamos la visita de más de 40 mil asistentes, entre atletas y familiares, lo que representa no sólo una experiencia deportiva, sino una importante derrama económica para la entidad”, señaló la directora.

Asimismo, subrayó que este encuentro internacional es una oportunidad para que los visitantes se enamoren de la riqueza cultural, humana y turística de Aguascalientes; además, agradeció de manera especial a los patrocinadores y al Gobierno del Estado, encabezado por Tere Jiménez, por su apoyo y compromiso con la organización de este evento.

Por su parte, el secretario de Turismo del Estado, Mauricio González López, resaltó las ventajas competitivas de Aguascalientes, destacando que la ubicación geográfica, la conectividad y la seguridad del estado han sido factores determinantes para que sea elegido nuevamente como sede.

El funcionario agregó que se espera una derrama económica estimada en 900 millones de pesos en sólo 10 días, impulsada por la llegada de más de 40 mil visitantes que recorrerán los principales puntos de interés turístico que ofrece la entidad.

Finalmente, el director del Comité de Deportes del Torneo, Alejandro Durán Márquez, informó que en esta edición participarán 84 delegaciones, incluyendo dos internacionales, que competirán en 12 disciplinas deportivas; e indicó que las principales sedes serán el Parque México, el Club Campestre de Aguascalientes y el Colegio Cumbres, donde se llevarán a cabo competencias de alumnos de primaria, secundaria y preparatoria.

Cabe mencionar que en la rueda de prensa también se contó con la presencia del director del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, Arturo Fernández Estrada; el director general del Torneo de la Amistad, José Manuel Gómez Orozco; la coordinadora general de Logística del Torneo, Laura Irene Martínez, y el coordinador general del Comité de Seguridad, José de la Mora.