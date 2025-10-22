Mi Jardín de Flores

David Está Metiendo las Manos al Fuego

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Morena debe democratizarse internamente; no podemos permitir actitudes sectarias, excluyentes ni de imposición, porque luchamos precisamente contra eso”: Saúl Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 21 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Fuerte Reclamo al Gobernador David Monreal

“CON BOMBO y platillo, acarreados y recursos públicos, la senadora Verónica Díaz Robles, quien busca ser la sucesora del David Monreal Ávila en la gubernatura de Zacatecas, rindió su primer informe con claros indicios de proselitismo y de inmediato le llovieron. protestas de dos morenistas: Ulises Mejía Haro y Saúl Monreal Ávila, excuñado de la senadora a quien el ‘Cachorro” de los Monreal Ávila, bautizó como ‘La Mustia”, abre la conversación de este martes doña Petra, quien abunda:

“LA LUCHA por ls sucesión se enciende, pues la que debería ser entre Verónica y Ulises, al ring ha vuelto Saúl Monreal quien reculó a la lucha apenas la semana anterior para luego arrepentirse y volverse a subir al ring”.

-SE ESTÁ poniendo interesante porque a esos tres hay que sumar a José Narro Céspedes y Alfonso Ramírez Cuéllar, también diputados federales morenistas, ¿usted qué opina, madre Teresa?

-AMBOS, don Ulises y don Saúl tienen razón: no debe haber dinero de las arcas en campañas electorales, es un delito grave tipificado que amerita cárcel, sin derecho a fianza, aunque no me imagino a don David tras las rejas.

-¿POR QUÉ no? -PORQUE es muy influyente y una de sus hermanas, la abogada Maria del Refugio Monreal Ávila, es secretaria auxiliar en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo esposo, don Gerardo García Marroquín, fue integrado al equipo de don Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-¡DIOS NOS coja confesadas, los Monreal ocupan cargos en los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Judicial y Legislativo!, sería un grave error si el sucesor de ‘El Holgazán’ es otro Monreal o monrealista, yo prefiero al Ulises o al Alfonso por Morena.

-NO DEJE de la mano al priísta Fito Bonilla ni a panista Miguel Varela o a Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano…

-¡NAAA..! Por sí solos no ganan ni a las canicas.

-PERO SE pueden coaligar los tres y darle una buena sacudida a Morena, la gente está muy a disgusto con David Monreal, quien ha hecho un pésimo gobierno.

-ESO SÍ, ‘El Holgazán’ no da ni la cara, todas las broncas se las deja a Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, por eso Zacatecas no ha podido levantar cabeza: ni con ‘El RaTello’ se perdieron tantos empleos que con el David, son fregaderas.

Nada Está Escrito: Saúl Monreal

–SI MORENA PIERDE la gubernatura, no será responsabilidad del partido, sino de David Monreal, y más porque está empeñada en heredarle la silla gubernamental a su excuñada Verónica Díaz, ya lo dijo el propio Saúl Monreal: ‘Nada esta escrito, pero si se pretende imponer a alguien (desde Gobierno del Estado), no va a entrar ni con calzador. Las imposiciones las vomitan la gente’.

“MIENTRAS que Ulises expresó al respecto: ‘Si se llegara a comprobar el uso indebido de recursos o la coacción hacia servidores públicos, se estaría incurriendo en delitos electorales, los cuales hoy en día cuentan con sanciones más severas’.

-ESTO SE está calentando mucho, si don David no saca las manos del fuego, se las va a quemar, él es quien debe llamar al orden, es el titular del Poder Ejecutivo, además de que su partido es el que está en el poder.

-¡NAAA..! Al ‘Holgazán’ le vale wilson, tiene una concha de caguama y todo se le resbala, él está en la política no porque le guste, sino por el billete.

-MUY CIERTO, por eso no asiste a la mayoría de los eventos, mande a Gustavito en su representación: en su canchanchán.

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.