Entrega DIF Capital más de mil Apoyos Alimentarios a Beneficiarios de Zacatecas

La Presidenta Honorífica de DIF capital, Karla Estrada, entregó apoyos alimentarios, con la finalidad de dar cumplimiento a la estrategia de asistencia social, alimentaria y desarrollo comunitario en apoyo a más de mil beneficiarios de los programas de Atención Alimentaria, a Personas en Situación de Vulnerabilidad, así como del programa Primeros 1000 Días de Vida.

En el evento en el que también estuvieron presentes la Síndico Municipal, Wendy Valdez y la directora de DIF municipal, Mitzia Peláez, da muestra del trabajo coordinado en favor de quienes más lo necesitan.

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela, DIF municipal ha realizado permanentemente recorridos en colonias y comunidades de la capital, para entregar de manera personal estos apoyos; además de brindar atención personalizada y cercana a la ciudadanía, haciendo de esta institución la principal herramienta de apoyo a los sectores más necesitados de la capital.

Por su parte, Karla Estrada, expresó “tenemos la responsabilidad y somos muy conscientes con la entrega de apoyos alimentarios, para que sea de manera ágil y que lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan”.

De igual forma, agradeció a DIF nacional por hacer llegar estos programas alimentarios al municipio de Zacatecas, ya que contribuyen de manera significativa a mejorar las condiciones de vida de las familias capitalinas; así como también el trabajo por parte del equipo de alimentaria con quienes permanentemente se recorren las colonias y comunidades para hacer entrega de los apoyos.

“Quiero reiterarles mi apoyo y el de mis esposo, el Presidente Municipal, Miguel Varela; aquí en DIF municipal tenemos las puertas abiertas para recibirlos, escucharlos y atenderlos para lo que necesiten, gracias por su confianza, seguiremos con nuestros recorridos para llegar a cada rincón de la capital y hacerles llegar estos apoyos a quienes menos tienen y más lo necesitan”, concluyó.

Asimismo, Mitzia Peláez, destacó que esta entrega representa el compromiso que tiene la actual administración municipal con la ciudadanía; reafirmó la responsabilidad de distribuir estos apoyos con transparencia, eficiencia y sentido humano, en apoyo de los sectores más necesitados de la capital.

“Sabemos que en muchos hogares del municipio, sobre todo en las zonas más vulnerables, el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad sigue siendo un reto cotidiano, por ello este tipo de programas son esenciales, porque son un acto de justicia social, son muestra del compromiso que tiene el municipio con la dignidad de sus ciudadanos, son resultado de un gobierno que escucha, que ve y que actúa a favor de quienes más lo necesitan”, finalizó.