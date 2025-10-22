La Capital Vibra con Arte y Tradición: Arranca “Entre Vivos y Muertos”

Zacatecas Capital está lista para celebrar uno de los festivales más esperados del año: “Entre Vivos y Muertos: Unidos por Nuestras Tradiciones”, que se llevará a cabo del 20 de octubre al 2 de noviembre, con una amplia cartelera de actividades artísticas y culturales.

El presidente municipal Miguel Varela Pinedo extendió una cordial invitación a las y los zacatecanos, así como a visitantes de municipios y estados vecinos, para que disfruten de este festival que honra nuestras raíces y el valor de la memoria colectiva.

“El Festival Entre Vivos y Muertos nació hace 15 años en nuestra Casa Municipal de Cultura como un encuentro sencillo de altares, exposiciones y calaveras artísticas. Hoy, se ha consolidado como una de las expresiones culturales más importantes de Zacatecas, porque representa lo que somos: nuestra historia, nuestras costumbres, nuestro arte y nuestra gente”, destacó el alcalde.

Por su parte, María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, directora de Cultura del municipio, subrayó que esta edición del festival simboliza la unión entre arte, memoria y comunidad. “Bajo el lema Unidos por Nuestras Tradiciones, celebramos un trabajo conjunto entre instituciones, artistas, colectivos y ciudadanía, con el respaldo del DIF Municipal, Turismo, Cultura, Plazas y Mercados, universidades y gestores culturales”, precisó.

Durante más de diez días, el público podrá disfrutar de talleres, proyecciones, exposiciones, presentaciones musicales, danzas tradicionales y la colocación de altares, en un ambiente lleno de color y simbolismo.

En esta edición se rendirá homenaje a diez artistas zacatecanos cuyas trayectorias representan el orgullo y la riqueza cultural del estado: Blanca Alatorre, Eduardo Huerta, Ismael Guardado, Esteban Martínez, Juan Manuel García, Dolores Castro, José de Jesús Sampedro, Eduardo Campech, José Víctor Fernández y Florentino Raigoza.

Zacatecas Capital reafirma así su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones que dan identidad y vida a nuestra comunidad.