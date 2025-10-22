Madres Buscadoras de Jalisco y Zacatecas Buscan a sus Hijas e Hijos en Aguascalientes

Colocan Boletines de Búsqueda en el Jardín del Encino

Por Benny Díaz | Página 24 Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes.- El emblemático jardín del Encino es el sitio que madres buscadoras de Zacatecas y Jalisco eligieron para pegar los boletines de búsqueda de sus hijas e hijos que un día salieron de sus hogares y ya no regresaron.

El Colectivo Madres Buscadoras de Río Grande, Zacatecas, va a donde sea con la esperanza de que alguien sepa algo o haya visto a sus seres queridos. Algunos tienen meses y otros años desaparecidos, la mayoría en territorio zacatecano, y para ellas es muy complicado obtener respuestas del gobierno de aquel estado.

En el caso de Jalisco ocurre lo mismo, pero son más los casos en cuyos boletines de búsqueda se especifica que fueron vistos por última vez en Zacatecas.

Hay desaparecidos de Fresnillo, Tacoaleche, Río Grande, Guadalupe y, lo que más llama la atención es la desaparición de tres jóvenes –dos hombres y una mujer– el mismo día y el mismo lugar: Felipa Lili Soledad Sandoval, Luis Antonio Saucedo Sandoval y Daniel Alejandro Márquez Cardona, ausentes desde el 23 de julio de 2020, en Río Grande, Zacatecas.

También está José Antonio Alvarado Márquez, quien desapareció el 23 de agosto de 2024 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, entre muchos más: hombres y mujeres que, por causas que sus familiares desconocen, ya no regresaron a casa.

Las madres buscadoras intentan difundir lo más posible los boletines de búsqueda de sus hijos e hijas ante la inacción de las autoridades de sus respectivos estados, porque no hacen prácticamente nada, y son ellas quienes deben realizar el trabajo que corresponde a los funcionarios encargados de la seguridad.

La intención de pegar los boletines de búsqueda en el jardín del Encino obedece a que saben que hay movilidad de personas que acuden a los restaurantes que operan en el perímetro cercano a ese espacio, y también para alertar a los estudiantes de la preparatoria José María Morelos y Pavón de que se cuiden y no confíen en nadie, porque en ocasiones, de quien menos se espera, hay traiciones, o simplemente por estar en el lugar y momento equivocados.

Cualquier persona que sepa algún dato, por mínimo que sea, puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en los boletines de búsqueda. Puede hacerlo de manera anónima y ayudar mucho para encontrar a quienes buscan.