“PRI, no se Distraerá en Coaliciones Electorales”

Carlos Peña, Presidente del Tricolor:

Por Miguel Alvarado Valle

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, aseguró que su partido no se distraerá en especulaciones sobre alianzas o coaliciones electorales, luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) anunciara su decisión de poner fin a las coaliciones rumbo al próximo proceso electoral.

“Hoy el PRI no se distrae en coaliciones electorales, ni es el momento, ni el tiempo, ni estamos trabajando para ello; hoy el PRI está concentrado en hacer partido”, afirmó durante conferencia de prensa.

Peña Badillo aclaró que el tricolor respeta la postura de cualquier fuerza política, especialmente de aquellas que han sido aliadas en procesos electorales pasados, por lo que subrayó que la prioridad inmediata es fortalecer la estructura interna.

“Respetamos la postura del PAN, pero el PRI no asume ninguna responsabilidad de sus resultados. Hemos sido aliados buscando ganar espacios y representación. En el caso de Zacatecas lo hemos logrado, gracias a la suma de esfuerzos”, expresó.

El dirigente estatal explicó que la estrategia actual se centra en consolidar al partido desde su base: los seccionales, comités municipales, delegados territoriales, sectores y organizaciones, así como en mantener la coordinación con legisladores y autoridades municipales. Aseguró que la mejor carta de presentación del PRI para 2027 será “el trabajo, la cercanía y los resultados”, no las negociaciones anticipadas ni las candidaturas impuestas.

Peña Badillo advirtió que, si bien el tricolor en 2024 ganó algunos municipios en coalición con Acción Nacional, pero, “la coalición no significa sumisión; cuando haya que hacer un señalamiento, lo haremos con firmeza, pero hoy hemos caminado de manera coordinada”, sostuvo.

Reiteró que, llegado el momento, el PRI esta listo para abrir espacios de diálogo para definir si existen condiciones de coincidencia política para una nueva alianza, “respetando en todo momento a nuestra militancia, lo que el PRI vale, así como a la proyección y consolidación de mujeres y hombres jovenes y personas de experiencia que estén en condiciones de encabezar”.

“El PRI en Zacatecas es la primera fuerza de la oposición y por eso estamos concentrados en convertirnos en la primera opción para poder construir un gran proyecto de cara al 2027”.

Finalmente, Peña Badillo lanzó críticas a Morena y sus aliados, a quienes acusó de “destrozar al país” y de mantener a Zacatecas en un estado de justificaciones y pretextos, “Son cuatro años de argumentos en el pasado; la realidad exige resultados”, señaló.

