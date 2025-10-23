Mi Jardín de Flores

“Lo Normal Sería que Apoyara al Hermano, no a la Excuñada”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Le voy a pedir (a Raquel Buenrostro) que presente este tema, cómo fue que se dieron cuenta de que esto estaba ocurriendo, cómo se llamó a la Cofepris para que suspendiera la operación de estas farmacias y las denuncias penales que tienen que hacerse. Cualquiera que trabaje en un hospital público, extraiga un medicamento para venderlo en la farmacia de la esquina. Es un delito y tiene que ser presentada la denuncia: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Miércoles 22 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Esto Sucede Hasta en las Mejores Familias...

QUÉ RARO -abre la conversación doña Petra- que el Saúl Monreal Ávila no quiera a su excuñada la Verónica Díaz Robles -exesposa de su hermano el Luis Enrique-, mientras que el David la apapacha y la apoya descaradamente para que ella sea su sucesora en la gubernatura de Zacatecas.

-PUES SÍ, lo lógico sería que apoyara al hermano y no a la excuñada, pero esto se da hasta en las mejores familias.

-ES QUE entre el Saúl y el David nunca ha habido buena química, es más, para el llamado cachorro su verdadera familia es la Ávila, que fue quien lo crió, él mismo lo dice fuerte y quedito, incluso cuando estudiaba -lo platica su esposalo que Saúl comía era una bolsita de cacahuates y un refresco, ¿por qué? Pues porque no tenía el apoyo de los Monreal, pues siempre ha sido el patito feo de la familia y él mismo así se siente. .

COMO el se crió con los Ávila, por la muerte de su mamá a los pocos días de nacido, cuando crece y se integra a los Monreal, éstos no lo ven cercano, y ahí viene la animadversión entre el David y el Saúl, que es muy marcada y aumenta cuando Ricardo apoya a David en la busca de la gubernatura, pues desde entonces el cachorro quería ser el candidato, pero como Ricardo quiere mucho a David -lo ve como si fuera su hijo- éste fue el elegido, por eso entre ellos dos no hay buena química, de ahí viene el que el Saúl le haya puesto al David el mote de .El Mustio. y, por añadidura, .La Mustia., a su excuñada la Verónica Díaz.

-PUES se nota que la señora Verónica va que vuela como candidata de Morena a la gubernatura de Zacatecas… .

Y SI ella es, todos los Monreal la van a apoyar para no perder sus canonjías, porque en la actualidad ellos son -o se sienten- los dueños de Zacatecas.

NOMÁS CHEQUE esto:

RICARDO MONREAL Avila, diputado federal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

EDNA CATALINA Monreal Pérez, hija de Ricardo, directora del Instituto Nacional de la Economía Social.

DAVID, gobernador de Zacatecas.

SAÚL, senador de la República.

RODOLFO, coordinador general de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del Gobierno de Sinaloa.

EULOGIO, director de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones en Aguascalientes.

SUSANA, tiene un buen hueso en el Consulado Mexicano en Texas.

LUIS ENRIQUE, director de la Asociaci ón Civil Amigos LEMA, exesposo de Veronica Díaz.

MARÍA DEL Refugio Monreal, forma parte de la ponencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz.

GERARDO GARCÍA Marroquín, esposo de María del Refugio, se integró a la Dirección de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte.

ANA MARÍA, directora de Salud Pú- blica de Zacatecas, y

LETICIA MONREAL, jefa de prestaciones en el IMSS de Zacatecas. .

ASÍ ESTÁN las cosas y los cargos de esta familia…..

-¡SANTO DIOS, esto sí que es nepotismo, ver para creer! –

Y EN el estado está el resto de familiares: el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, en una entrevista aseguró que son cientos los parientes de los Monreal que están en el gobierno del estado.

-NO SÉ yo cuantos sean -dice don Roberto- pero no sólo son los Monreal, sino los Pérez: Eran muchos y parió la abuela, dice el refrán, jajaja…

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Sant ísima de Guadalupe.