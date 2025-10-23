Café Dalí Celebra 25 Años con el Concurso “Inspiración, Aroma y Arte”

Con la Participación de 25 Artistas Locales

Por Miguel Alvarado Valle

Con la participación de 25 artistas locales, el Café Dalí celebra su 25 aniversario con la exposición y concurso “Inspiración, Aroma y Arte”, una iniciativa que fusiona la pasión por el café con la creatividad plástica, convirtiendo a este espacio emblemático en una galería viva donde cada taza intervenida cuenta una historia distinta. Durante la conferencia de prensa, la propietaria del café, Angélica Méndez, recordó que desde hace un cuarto de siglo este lugar ha sido un refugio para el arte, la conversación y la amistad.

“Café Dalí nació del deseo de crear un espacio donde el tiempo se detuviera por un momento para dar paso a la inspiración y la contemplación”, expresó al agradecer el respaldo del público, la comunidad artística y del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”.

La exposición reúne tazas intervenidas por artistas zacatecanos que respondieron a una convocatoria abierta.

Cada participante recibió dos piezas: una permanecerá como parte de la colección del café y la otra será subastada el próximo sábado 25 de octubre, durante la ceremonia de premiación, donde los tres primeros lugares obtendrán premios de 8 mil, 5 mil y 2 mil pesos, respectivamente.

El público podrá participar en la selección de las obras ganadoras mediante votación en la página oficial de Mi Dalí Café Bar en Facebook, donde se publicaron las fotografías del catálogo completo.

Además, puntualizaron que las reacciones “me gusta”, “me encanta” y “me importa” serán las únicas válidas para contabilizar los votos y la votación cerrará el viernes 24 de octubre a la medianoche. En su intervención, María de Jesús Muñoz Reyes, directora del IZC, reconoció la importancia cultural del Café Dalí como un punto de encuentro para diversas generaciones.

“No es fácil mantener un espacio cultural por 25 años. Este lugar alimenta el alma, fomenta la amistad y promueve el arte zacatecano”, afirmó.

Finalmente, Méndez agradeció la respuesta de los artistas y del público, y adelantó que la subasta permanecerá activa durante los fines de semana, coincidiendo con las noches de jazz del café.