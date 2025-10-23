El Ayuntamiento Capitalino Lleva Conexión Gratuita a uno de los Parques más Emblemáticos de Zacatecas

El emblemático Parque Enrique Estrada, también conocido como Parque Sierra de Álica, se puso al día con la tecnología. Ahora, las y los zacatecanos que visiten este pulmón verde podrán conectarse gratis a internet Infinitum, gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Zacatecas y la colaboración de Telmex.

El presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, anunció con entusiasmo que el servicio ya está disponible para toda la ciudadanía, como parte del compromiso de su administración por modernizar los espacios públicos y acercar la tecnología a todos los sectores.

“Aquí en Sierra de Álica ya hay internet gratuito para que cuando las personas vengan puedan conectarse, disfrutar, hacer sus tareas o revisar sus redes sociales”, comentó el alcalde, quien destacó que este tipo de acciones buscan fomentar la convivencia y el acceso digital en entornos seguros y familiares.

Por su parte, Guadalupe Flores Escobedo, directora del Departamento de Calidad de Vida y Servicios Públicos, explicó que conectarse es tan fácil como abrir la configuración Wi-Fi, seleccionar la red ‘Infinitum Móvil’, ingresar un correo electrónico y confirmar el acceso.

“Queremos que todos sepan que el internet es completamente gratuito. Este logro fue posible gracias a la visión del presidente Miguel Varela, quien siempre impulsa proyectos innovadores para beneficio de las y los capitalinos”, subrayó.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso con una ciudad más moderna, conectada y participativa, donde la tecnología se convierte en una aliada del cambio en la capital del estado.