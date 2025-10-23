El Paro Universitario de Cerca de 20 mil Estudiantes, Continuará

“No se Atendió en su Totalidad”

Por Nallely de León Montellano

Delegaciones sindicales y colectivos docentes de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) informaron que el paro universitario continuará este jueves 23 de octubre, al no haber se atendido la total idad de las solicitudes presentadas para revertir los procedimientos unilaterales que, aseguran, afectaron el funcionamiento académico.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad zacatecana, los docentes de los planteles I, II, IV, V, VI y XII, así como del colectivo docente del Plantel III, señalaron que mantendrán la suspensión de actividades en el Campus Siglo XXI y en los respectivos edificios de la preparatoria.

El paro, que inició hace cuatro días, mantiene sin clases a cerca de 20 mil estudiantes.

Las y los maestros exigen que la rectoría, encabezada por Ángel Román Gutiérrez, atienda de manera directa las demandas relacionadas con la asignación de bases, cargas laborales y pagos pendientes.

El movimiento de protesta surgió luego de que se diera a conocer la asignación de 491 plazas laborales otorgadas de manera unilateral, sin el consentimiento del sindicato, lo que ha generado inconformidad entre el personal docente.

Además, persisten irregularidades financieras en los fideicomisos de los trabajadores y retrasos en los depósitos de cuentas individuales, lo que aumenta la incertidumbre sobre la situación económica de la universidad.

Por lo anterior las y los profesores advierten que el paro no se levantará hasta que se brinde solución a las demandas laborales y administrativas planteadas, y reiteraron su agradecimiento a la comunidad estudiantil por el apoyo mostrado durante estos días de protesta.