“El Veneno de la Tinta” Contagia de Arte a los Sentidos

En la Galería 9.2m2 de Arte de la UAA

La Galería 9.2m2 de arte se consolida como un espacio de expresión artística y vitrina del talento estudiantil.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes inauguró la exposición “El Veneno de la Tinta”, una muestra individual de la alumna Alexa Miroslava Candela Serafín, quien presentó por primera vez su colección de dibujos realizados con pluma. Con emoción, la joven artista compartió que esta exposición representa un sueño cumplido y una oportunidad para expresar su visión del mundo a través del arte.

La Galería 9.2m2 de arte, es un espacio en el Centro de Educación Media dedicado a la exhibición y proyección artística, y se ha consolidado como un santuario donde los estudiantes encuentran un punto entre la imaginación y la creatividad. Este recinto concebido como un espacio para las voces artísticas de jóvenes, se nutre de proyectos estudiantiles y celebra el talento que transforma el papel, el color y la forma en un lenguaje de identidad y sensibilidad.

La exposición de Alexa invita a observar el arte desde la minuciosidad del trazo, su técnica de hiperrealismo permite al espectador enfrentarse a una realidad magnificada, donde cada línea y textura cobra vida con emoción.

La artista compartió que el nombre de la exposición proviene del comportamiento de la tinta misma, ya que se expande sobre una hoja como veneno, una metáfora de la intensidad y la entrega que exige el proceso creativo.

Desde pequeña, Alexa encontró en el dibujo una forma de conexión personal y familiar, un refugio que ahora se convierte en un espejo de su disciplina y pasión. “El Veneno de la Tinta” no solo es una colección de obras, sino una reflexión sobre los límites entre la tinta y la realidad, entre la paciencia y la expresión.

Durante el recorrido inaugural, la rectora de la UAA, doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, felicitó a la alumna por su dedicación y talento, reconociendo en su obra un ejemplo de desarrollo integral que impulsa a la UAA, y destacó el valor de Galería 9.2m2 de arte como un espacio que inspira a los jóvenes a compartir su mirada del mundo y a construir comunidad a través del arte. En el evento estuvieron presentes autoridades universitarias, así como integrantes de la H. Junta de Gobierno.