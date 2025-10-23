Aguascalientes se Consolida Como Punto de Encuentro de la Innovación Logística y la Movilidad

Se Reúnen loa 300 Líderes más Influyentes del Bajío

Se desarrolla la tercera edición del Encuentro de Movilidad, Logística y Cadena de Suministro C12 Bajío.

Se realizan paneles, talleres y reuniones de negocio con el objetivo de fomentar nuevas alianzas estratégicas y desarrollar soluciones.

En Aguascalientes, se lleva a cabo la tercera edición del Encuentro de Movilidad, Logística y Cadena de Suministro C12 Bajío, que reúne a los 300 líderes más influyentes de esta región de México; el encuentro concluye este 23 de octubre.

El punto de reunión es el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Isla San Marcos, donde se realizan paneles, talleres y reuniones de negocio con el objetivo de fomentar nuevas alianzas estratégicas y desarrollar soluciones reales que impulsen el crecimiento de la industria.

En el evento inaugural, el subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Jorge Armando Andrade Serafín, destacó la relevancia de este encuentro que consolida al estado como el centro logístico del país, gracias a su ubicación privilegiada, infraestructura moderna y entorno seguro que impulsa la conectividad nacional e internacional.

Agregó que, desde el Gobierno del Estado, se desarrollan iniciativas orientadas a la digitalización de procesos logísticos, la incorporación de talento, la eficiencia energética y la integración de proveedores locales como pilares para un desarrollo económico sostenible.

Finalmente, Elías Gamboa, director ejecutivo de C12 Bajío, señaló que en esta edición los empresarios y especialistas tienen la oportunidad de capacitarse y hacer negocios con líderes de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro.