Aurora Jiménez Esquivel Presentará su Tercer Informe de Actividades al Frente del DIF Estatal

La presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, presentará su Tercer Informe de Actividades el miércoles 29 de octubre de 2025, a las 18:00 horas, en el Museo Descubre, donde dará a conocer los principales logros y acciones en favor de los sectores más vulnerables de Aguascalientes.

Jiménez Esquivel destacó que detrás de cada cifra hay una historia de vida y una familia que recibió apoyo para mejorar su calidad de vida. Recordó que el DIF Estatal es el rostro humano y sensible de la administración, una institución cercana y con las puertas abiertas a quien más lo necesita.

Entre los avances que se presentarán, resaltan la construcción y rehabilitación de espacios como el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, el centro de acogimiento Casa Adolescentes Mujeres y el Centro de Convivencia Casa Libertad, proyectos prioritarios para la gobernadora Tere Jiménez y para el DIF.

Asimismo, subrayó el trabajo conjunto con la sociedad civil y la iniciativa privada para impulsar programas que combatan la desigualdad social y den impulso a las familias del estado.

Finalmente, agradeció la confianza de la ciudadanía y el compromiso del personal del DIF Estatal, invitando a la población a seguir la transmisión del informe a través de las redes sociales del DIF Estatal y del Gobierno del Estado.