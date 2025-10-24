Mi Jardín de Flores

Narcos de Zacatecas, Invaden Aguascalientes

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

En el tema de los homicidios dolosos, se cometieron 32% menos con respecto a 2024, es decir, 27 casos menos por día. En 23 entidades federativas logramos disminuir su promedio diario de homicidios dolosos durante el último año; por poner un ejemplo: en Guanajuato, a partir de varias detenciones, pero especícamente la de Francisco N. , alias Alfa Uno, líder de una célula del Cártel del Golfo, y diversos operativos simultáneos en los estados de Guanajuato, Querétaro y Yucatán, el 18 de marzo, se empezó a registrar una disminución signifi cativa del número de homicidios dolosos diarios, que se redujeron en 61%..: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Jueves 23 de octubre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Los Narcos de Zacatecas Quieren Meterse a Aguascalientes...

EN Aguascalientes sí combaten, sin miramiento alguno, a los narcos; les acaban de dar una corretiza que los obligaron a regresar a Zacatecas”, abre la conversación de este jueves doña Petra, quien abunda:

LA nota que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, dice que ‘Incursionan Delincuentes Armados en Aguascalientes; Huyen Ante Operativo Tras Asaltar a Automovilistas y Traileros en Zacatecas.

LA MADRUGADA de este miércoles, un grupo de hombres que asaltaban a automovilistas y camiones de carga en los límites de Zacatecas y Aguascalientes, se enfrentaron a tiros con policías estatales, y aunque entraron a territorio aguascalentense, dieron marcha atrás ante la presencia de ofi ciales en más de 40 patrullas.

-¡¿CUARENTA patrullas?!

-SÍ, LES echaron montón y los narcos regresaron a Zacatecas con la cola entre las patas, despavoridos.

ERAN ‘minutos después de las 5:00 de la mañana de este 22 de octubre de 2025, cuando se reportó a los sistemas de Seguridad la presencia de individuos armados en dos camionetas, que asaltaban a automovilistas y traileros, y a mano armada, les exigían un pago en efectivo y sus pertenencias o de lo contrario los bajarían de las unidades.

ELEMENTOS de Seguridad asignados a la vigilancia en la Puerta Norte de acceso a Aguascalientes, en el municipio de Cosío, atendieron el reporte y al acercarse fueron recibidos a balazos por sujetos desde la vecina entidad.

LA BALACERA se intensifi có en el entronque entre la carretera al municipio de Luis Moya y la comunidad Zacatequillas; los civiles disparaban mientras tomaban distintos caminos de terracería para evadirse por la serranía.

PARA LA búsqueda se coordinaron policías locales, el Ejército y elementos de la Agencia de Investigación del Estado, quienes recorrieron las carreteras y brechas. Asimismo, colocaron fi ltros de revisión de vehículos en distintos puntos y realizaron patrullaje aéreo en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes recorrieron las carreteras y brechas. Asimismo, colocaron fi ltros de revisión de vehículos en distintos puntos y realizaron patrullaje aéreo en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

EL SECRETARIO estatal de Seguridad, Antonio Martínez Romo, informó que el Operativo Blindaje Aguascalientes se mantiene activo y ha sido reforzado en la zona norte del estado.

EL MANDO reconoció el trabajo de las diferentes instituciones, quienes con su actuación evitaron que este grupo delictivo lograra establecerse en territorio estatal.

CON LA oportuna intervención de elementos de la Policía Estatal, del municipio de Cosío, Guardia Nacional y Ejército Mexicano en la Puerta Norte, se logró disuadir la operación de células delictivas provenientes de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, las cuales se dedicaban a intimidar a transportistas de la región y pretendían extender sus operaciones a Aguascalientes.

DURANTE el operativo implementado en dicha zona se registró un enfrentamiento, aunque no se reportaron personas heridas. Los responsables huyeron por la zona serrana.. .

HASTA aquí la nota; no cabe duda de que allá sí están bien organizados, rápidamente las fuerzas del orden les echaron montón y los malandros huyeron despavoridos y se internaron en la sierra.

-NUESTRAS carreteras siguen siendo peligrosas, no solamente por tanto narco, sino por la gran cantidad de baches que impide acelerar porque con una ponchadura de llanta provocan volcadura y… ¡adiós mundo cruel!

Tampoco Cesan las Desapariciones en Todo Zacatecas

-Y SIGUEN las Desapariciones, sobre todo de jóvenes, se dice que son los .malos organizados que se los llevan para sumarlos a sus fi las.

-SIEMPRE lo he dicho -dice don Roberto-: sobre todo a jóvenes; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, pública las Cédulas de Búsqueda de dos personas: ELVIRA KARELY BARBOZA PÉREZ de 18 años, desaparecida forzadamente el 20 de octubre del presente año en Miguel Auza, Zacatecas, y .

JUAN ESPINOZA LÓPEZ de 22 años, desaparecido forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, desde el 10 de octubre de 2025.

-NO ME gusta hablar por hablar, pero para mi, que los narcos se los llevaron, si no a la fuerza, sí engañados: el fi scal Cristian Paul Camacho y el secretario Arturo Medina, deberían de ponerse más listos con las cámaras de seguridad y checar si los desaparecidos se fueron o se los llevaron.

-LA REALIDAD es que no están haciendo bien su chamba, además falta información, ellos están obligados a informar sobre los peligros que corre la juventud y alertarla al respecto.

-ES QUE todos los días hay desaparecidos, sobre todo jóvenes.

-QUE SON utilizados como carne de cañón.

-SE PUEDE decir que Chalchihuites está cuidado por el Cristo del Santo Entierro… estamos bendecidos y por eso no tenemos muchos desaparecidos.

-CALLE BOCA, no vaya a ser la de malas…

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.