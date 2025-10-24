Gobierno de México Presenta Obras Literarias de la Colección “25 Para el 25” del FCE

Se Regalarán 2.5 Millones de Libros en América Latina

Algunos de los autores son Amparo Dávila, Juan Gelman, Adela Fernández, Gabriel García Márquez, Carlos Montemayor, entre otros.

Los 27 títulos literarios se distribuirán en 14 países de América Latina, a través del FCE, de gobiernos federales y estatales, agrupaciones sociales y los consulados de México en Estados Unidos.

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través del Fondo de Cultura Económica (FCE), presentó las 27 obras literarias que conforman la colección 25 para el 25, que a partir del 17 de diciembre, distribuirá gratuitamente 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de 14 países de América Latina.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 17 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México se abrirá la primera caja de libros para poner en marcha este proyecto de fomento a la lectura.

“Dos y medio millones de libros regalados en América Latina, en varios convenios que Paco (Ignacio Taibo II), desde el Fondo de Cultura Económica, ha venido haciendo con gobiernos federales o gobiernos estatales, o incluso municipales de distintos lugares de América Latina y estamos muy contentos. El 17 de diciembre en el Zócalo abrimos las primeras cajas de regalo de 25 para el 25”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general de FCE, Paco Ignacio Taibo II, expuso que se trató de un esfuerzo de dos años, al que se sumaron Uruguay, Honduras, todas las librerías del FCE en América Latina, grupos sociales con quienes se establecieron alianzas para la distribución de los libros, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que esta colección llegue, a través de los consulados, a la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Informó que, el 17 de diciembre, se abrirán de manera simultánea en 200 lugares de América Latina, las cajas de los libros que serán obsequiados como un acto simbólico de fomento a la lectura. “La expectativa es que cambiemos la manera de leer de millares, decenas de millares, centenares de millares de adolescentes”, resaltó.

Además, destacó que el objetivo es que los jóvenes lectores intercambien los libros a través de clubs y salas de lectura creados en diferentes lugares de América Latina.

Los títulos que serán obsequiados son:

Juan Gelman — Cómo tirar contra la muerte. Nona Fernández — Space Invaders. Manuel Rojas — El vaso de leche y otras historias. Raúl Zurita — Poemas. Piedad Bonnett — Los privilegios del olvido. Gabriel García Márquez — Operación Carlota. Roberto Fernández Retamar — Poemas. Miguel Donoso Pareja — La muerte de Tyrone Power. Roque Dalton — Las historias prohibidas de Pulgarcito. Dante Liano — Réquiem por Teresa. Alaíde Foppa — Vientos de primavera con prólogo de Elena Poniatowska Miguel Ángel Asturias — Week-end en Guatemala. Carlos Montemayor — Guerra en el paraíso. Fabrizio Mejía Madrid — Disparos en la oscuridad. Adela Fernández — Duermevelas. Guadalupe Dueñas — Cuentos. Amparo Dávila — Música concreta. Sergio Ramírez — El zorro. José María Arguedas — Agua. Blanca Varela — Canto villano. Eduardo Galeano — La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara. Mario Benedetti — Geografías. Luis Britto García — Habla palabra. Osvaldo Bayer — Los anarquistas expropiadores. Juan Carlos Onetti — Cuentos. Andrés Caicedo — El atravesado. Eduardo Rosenzvaig — Mañana es lejos.

El director general del FCE explicó que por el momento la colección se conforma por 27 obras literarias; sin embargo, se espera sumar un libro más. “A lo mejor damos la sorpresa y van a ser 25 más tres pilones, eso lo sabremos en las próximas horas del último intento que estamos haciendo”, agregó.