Miguel Varela Aclara: la Capital no Tiene Adeudos con la Jioresa y Mantiene su Compromiso con el Relleno Sanitario

Durante su participación en el Foro de Residuos Sólidos realizado en el Congreso del Estado, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, fue enfático al señalar que la Capital no mantiene ningún adeudo con la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (Jioresa). Por el contrario, el Ayuntamiento ha destinado recursos extraordinarios para la reparación de maquinaria y la mejora operativa del sitio, reafirmando así su compromiso con una gestión responsable y transparente de los residuos sólidos.

El alcalde advirtió sobre el riesgo de que se estén buscando condiciones para la clausura del relleno sanitario, con el propósito de forzar a los municipios de Zacatecas, Vetagrande y Morelos a recurrir a empresas privadas, como Trash, para la recolección y disposición final de los desechos.

“Zacatecas está cumpliendo con su parte y no vamos a permitir que intereses ajenos a la ciudad pongan en riesgo un servicio esencial para los capitalinos”, afirmó Varela Pinedo.

En este mismo espacio, el alcalde dirigió sus declaraciones de manera directa y transparente a la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, subrayando la necesidad de mantener una coordinación real y libre de intereses externos entre las instituciones encargadas del manejo de los residuos.

El alcalde Miguel Varela dejó claro que Zacatecas no se prestará a presiones ni maniobras que busquen lucrar con la basura, pues el servicio de recolección y disposición final debe permanecer bajo control público y al servicio de la ciudadanía, no de intereses privados.