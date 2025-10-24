Ian y Ania: los Hermanos de Aguascalientes que Ganaron la Olimpiada Internacional de Tecnología

Con tan Sólo 11 y 8 Años de Edad

Los representantes de Aguascalientes compitieron con participantes de Italia, España, Colombia, Perú y Argentina.

Ian, de sexto grado, desarrolló el videojuego “Tiempo Congelado”, creado en la plataforma de programación Scratch; Ania, de cuarto grado, diseñó y programó el cuento digital “La niña que nadie veía”.

Con tan sólo 11 y 8 años de edad, los hermanos Ian y Ania Díaz de León García, estudiantes de la Escuela Primaria Jean Piaget, conquistaron el primer lugar en la Olimpiada Internacional de Tecnología 2025, organizada por la NTT DATA Foundation, una competencia virtual que reunió a más de seis mil 600 niñas, niños y adolescentes de todo el mundo.

Los representantes de Aguascalientes destacaron en la etapa final frente a participantes de Italia, España, Colombia, Perú y Argentina, gracias a su creatividad, dominio tecnológico y enfoque social al aplicar la innovación.

Ian, de sexto grado, desarrolló el videojuego “Tiempo Congelado”, creado en la plataforma de programación Scratch, con el objetivo de fomentar la sana convivencia y promover buenas acciones entre los jugadores.

Por su parte, Ania, de cuarto grado, diseñó y programó el cuento digital “La niña que nadie veía”, una historia interactiva que impulsa la inclusión y la empatía, utilizando la tecnología como medio para fortalecer valores y sensibilizar a la comunidad.

La Olimpiada Internacional de Tecnología NTT DATA Foundation busca inspirar a las nuevas generaciones a usar la tecnología para resolver problemas reales de su entorno, fortaleciendo el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía.

Con este logro internacional, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), reafirma su compromiso con el impulso del talento joven en ciencia y tecnología, promoviendo una educación que motive a niñas, niños y adolescentes a transformar positivamente el mundo que los rodea.