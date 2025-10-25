Mi Jardín de Flores

¿Y la Demanda Penal Contra “El Javo”?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, Zac.- Jueves 23 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

No Está Llegando el Turismo a Zacatecas: Miguel Alonso

DON MIGUEL Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, habló fuerte, claro y de frente en la Cámara de Diputados: .

TENEMOS estados maravillosos, como el mío, Zacatecas, que tiene pueblos mágicos y extraordinarios atractivos y no está·llegando el turismo, lamentablemente”.

-NO ESTÁ llegando el turismo -contesta doña Petra- por las siguientes razones: la percepción de inseguridad, persiste; las carreteras del estado están llenas de baches, no promocionan los festivales y el titular de Turismo, el Le Roy Barragán Ocampo no le echa ganas a su trabajo, él mismo ha dicho que ese no es su lugar, el hombre es ‘grillo’, lo que le gusta es la polaca.

-HA DICHO usted, doña Petra, una verdad de a kilo: las carreteras de Zacatecas son de las más deterioradas e inseguras del país, todos los días hay volcaduras y matan más gente que el narco, no promocionan los eventos y al secretario, Le Roy Barragán, no le gusta su chamba, pero lo más ‘cabrown’ es que a David Monreal le valga madre la situación.

-ESTOS últimos cuatro años son los peores que ha tenido Zacatecas, en turismo, la gente dejó de venir por temor a perder la vida o a sufrir asaltos, que son el pan nuestro de cada día, mientras el gobierno estatal y el municipal de Zacatecas pelean.

-ES QUE don David quiere imponer su autoridad a toda costa, aun sin tener la razón, y como el presidente municipal de la capital del estado es de otro partido, la emprende en su contra, pero como don Miguel no es dejado, le responde y quien pierde es la ciudadanía de la capital del estado.

-ASÍ también está Fresnillo, como que no le gustó a David que ‘El Javo’ esté haciendo buen gobierno, que hasta la criminalidad ha bajado en el Mineral, cuna de los Monreal Ávila, pero que, cansados del cacicazgo de los hermanos Monreal, se inclinaron por el priísta Javier Torres Rodríguez, al que le le unieron PAN y PRD, humillado a Morena y a su candidata Bennelly Hernández Ruedas, monrealista de hueso colorado.

-MUY cierto, los fresnillenses se cansaron de las trapacerías de los hermanos Monreal Ávila y les dieron la espalda votando por ‘El Javo’ a quien tienen demandado…

-¡AH, CARAY!, ¿cómo está eso?

-LO HICIERON por medio del diputado local Martín Álvarez Casio, quien hasta rueda de prensa convocó a principios de julio para dar a conoce ‘tráfi co de infl uencias’, pues según el Martín, ‘El Javo’, en su calidad de alcalde de Fresnillo, contrató publicidad por, al menos, 638 mil pesos mensuales con radiodifusoras de la familia Torres, lo que equivale, según el Martín, al 70% del presupuesto para medios de comunicación.

-ME PASÓ de noche ese problema…

-SÍ LO comentamos, pero usted estaba despachando a una de sus marchanta y no le dio importancia.

-¿Y QUÉ ha pasado?

-NADA, yo creo que se la van a hacer de jamón hasta las próximas elecciones, no se saben otra, en elecciones es cuando los partidos políticos se sacan todos sus trapitos al sol, para echarles lodo y ganar votos.

-PUES AL callar, se están volviendo cómplices, no piensan en el pueblo, sólo en ellos… ¡qué asco!

-SE VAN a ir al infierno…

-¿CUÁL infi erno? Si David compra al obispo, invitándolo a desayunar en Casa de Gobierno un chocolatito, para que llegado el momento interceda por él, jajaja…

-¡ATEO, no se meta con mi religión!

-¿QUIÉN dijo ‘la verdad os hará libres’?

-¡RESPÓNDALE, madre Teresa, usted respóndale a éste incrédulo!

-ES UNA cita bíblica de Juan 8:32, expresada por Jesús a los judíos.

-AHÍ ESTÁ el meollo del asunto: uno se libera diciendo la verdad, pues la mentira esclaviza…

-CAMBIEMOS de tema, no discutan sobre religión…

-¿YA OYÓ, ateo?

-MEJOR ME voy -contesta don Robertoson dos contra uno. Bye…

-MÍRELO, va hasta echando chispas, de seguro se mete a La Sierra: yo no sé qué le ve a esa cantina… ¿en qué nos quedamos?

-LA DENUNCIA penal del diputado Álvarez Casio, contra el señor alcalde de Fresnillo que, creo, es grave.

-YO CREO que “El Javo” sí se pasó: ‘trafi co de infl uencias’ y es dinero de la federación.

-SÍ EL Artículo 221 del Código Penal Federal, dice que comete el delito de tráfi co de infl uencias: I.

– EL servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II.– Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.

III.– El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realizaci ón de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca benefi cios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del Artículo 220 de este Código.

IV.– Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afi rme tener infl uencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un benefi cio para sí o para otro.

-PERO pues ya no han dicho nada.

-ES FACTIBLE que lo conviertan en tema electoral en las siguientes elecciones.

-ESO que ni qué, de seguro se la van a guardar para, llegado el momento, sacarle a El Javo, ese y todos los trapillos sucios que tenga.

-BUENO, yo me voy, se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe.