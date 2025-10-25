Ayuntamiento Capitalino Pone en Marcha 10 Obras en Beneficio de más de 5 mil Zacatecanos

En los próximos días iniciarán 10 obras correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), informó el Director General de Infraestructura y Obra Pública del Ayuntamiento de Zacatecas, Luis Fernando Maldonado Moreno.

El funcionario explicó que, pese al retraso nacional en la liberación de recursos debido a la actualización de plataformas federales, los proyectos ya se encuentran aprobados y listos para ejecutarse. “Estamos hablando del arranque de 10 de un total de 21 obras contempladas para este ejercicio”, precisó.

Entre las acciones destacan cinco ampliaciones de red de drenaje en la comunidad de Picones, en la colonia CTM calle Nueva Sociedad, y en las calles Pánfilo Natera, Leonardo Reinoso y Cervantes Corona de la colonia Hinojosa Petit.

Asimismo, se realizará la rehabilitación general de la escuela primaria 20 de Noviembre, la construcción de una barda perimetral en el jardín de niños Enriqueta Camarillo, la construcción de banquetas y guarniciones en la calle Mercedes Benz, y la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Uxmal, así como con adoquín en la calle de la Cofradía, en Lomas de Bracho.

Maldonado Moreno detalló que estas obras representan una inversión aproximada de 4.5 millones de pesos y beneficiarán directamente a más de 5 mil habitantes de la capital.

“Se trata de obras de primera necesidad: agua, drenaje y pavimentación, que son prioridad dentro del reglamento del fondo 3. Son intervenciones que mejorarán la calidad de vida en colonias populares que más lo requieren”, puntualizó.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela Pinedo, demuestra resultados tangibles y compromiso con las y los capitalinos, destinando los recursos públicos a lo que realmente importa: mejorar la infraestructura, garantizar servicios básicos y dignificar la vida en las colonias más necesitadas de la ciudad.