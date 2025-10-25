Desnudan a Jovencita, le Rocían Gasolina y le Prenden Fuego

Alondra, de 19 Años, Dijo ser Originaria de Aguascalientes

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac. – Una joven de 19 años de nombre Alondra, fue rociada con gasolina en el 90 por ciento de su cuerpo y le prendieron fuego, lo que le generó quemaduras de primero, segundo y tercer grado, la cual, fue atendida por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, y quienes la trasladaron al hospital general, en donde, su estado de salud es grave.

Se está investigando por parte de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quien es el responsable o responsables por el delito de tentativa de feminicidio.

La joven estaba en la vía pública desnuda en la calle Abedules de la colonia Las Arboledas, por la noche y fue auxiliada por un vecino, la ayudó a ingresar al domicilio de la mujer, la cual, presenta quemaduras diversas en el 90 por ciento de su cuerpo.

El hombre dio avisó de lo ocurrido vía telefónica ante el personal del Sistema de Emergencia 911 y con ello se activó el código de alerta en cada una de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno y de los cuerpos de urgencia, quienes se hicieron llegar a citada zona.

Los primeros en llegar a la calle Abedules fueron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes atendieron a la mujer de 19 años, la cual, estaba recostada en una cama y cubierta con una sábana, y al ser revisada presentaba quemaduras de primero, segundo y tercer grado en la mayor parte de su cuerpo.

La joven manifestó ante los elementos de la Policía de Investigación ser originaria del estado de Aguascalientes, y declaró que fue rociada con gasolina y prendida con fuego, para luego ser abandonada en la calle Abedules de la colonia Las Arboledas.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el o los presuntos responsables de esta agresión, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero