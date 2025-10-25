Narcos Agreden a Balazos a Elementos de la Guardia Nacional y Huyen

Terror en las Carreteras de Zacatecas

Por Margarito Juárez González

Jerez de García Salinas, Zac. – Ayer por la mañana elementos de la Guardia Nacional (GN), división caminos, fueron agredidos a balazos en la carretera federal 23, a la altura del kilómetro 25+500, las fuerzas del orden respondieron la agresión y se realizó una persecución pero no se logró con la detención de los narcos armados; afortunadamente no hay de ningún bando muertos o heridos.

Los únicos datos que se tienen es que los peligrosos narcotraficantes agresores iban a bordo de un vehículo tipo sedán de la marca Chrysler, el cual, para los uniformados se trata de un automóvil sospechoso y al marcarles el alto, los sicarios empezaron a disparar y aceleraron la unidad de motor.

En la huida del vehículo arrojaron objetos ponchallantas para dañar los neumáticos de las patrullas; sin embargo, no lograron su cometido.

El conductor del automóvil perdió el control, por lo que se salió de la carretera federal 23 y terminó desbarrancado con impactos de bala visibles, mientras que los tripulantes aparentemente ilesos huyeron corriendo con rumbo desconocido.

Los elementos de la Guardia Nacional (GN), división caminos, fueron apoyados por efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Metropol, Municipal además de Militares, quienes de inmediato desplegaron un operativo de búsqueda con la finalidad de dar con el paradero de los agresores, sin embargo, no se obtuvo un saldo positivo.

Cabe señalar que no se reportaron agentes de Guardia Nacional (GN) heridos o sin vida, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil además de la Red de Emergencia de Zacatecas (Remeza) y socorristas de la Cruz Roja Mexicana.

Finalmente, entre un gran número de patrullas, el vehículo de los sospechosos fue retirado del lugar y remolcado a un corralón con ayuda de una grúa y lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para las investigaciones correspondientes.