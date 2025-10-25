Termina la “Grilla” y Regresan las Clases a la UAZ

Finalizan más de dos Semanas de Paro de Labores

Por Nallely de León Montellano

Tras más de dos semanas en paro de labores en protesta a la asignación de plazas laborales, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) informó que se han logrado avances en las mesas de diálogo con representantes del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), lo que permitirá restablecer las actividades académicas en la Unidad Académica Preparatoria a partir de este viernes 24 de octubre.

De acuerdo con el comunicado emitido por la administración central, hasta ahora se han atendido las peticiones de la mayoría de las delegaciones docentes, principalmente de los planteles I (Centro), II, III, IV, V, VI y XII, lo que abrirá paso al regreso a clases luego de varios días de paro laboral que afectaron a miles de estudiantes.

En este sentido, la máxima casa de estudios aseguró que durante este proceso su prioridad ha sido proteger los derechos de la comunidad universitaria y garantizar un retorno seguro a las aulas, tras las protestas relacionadas con la asignación de plazas y carga laboral en la institución.

La administración encabezada por el rector Ángel Román Gutiérrez reiteró su disposición a mantener el diálogo con el sindicato, con el objetivo de lograr el restablecimiento total de las actividades institucionales en todas las unidades académicas. Aunque el documento no especifica si las negociaciones han concluido por completo, la universidad afirmó que se continuará trabajando para alcanzar una solución integral en beneficio de docentes y estudiantes.