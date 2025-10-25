Invita Tere Jiménez a Vivir la Magia del Festival Cultural De Calaveras 2025

Del 24 de Octubre al 2 de Noviembre

Se cuenta con diversas actividades para toda la familia y atracciones como altares gigantes, Pabellón Infantil, Pabellón del Pan, Zona Gastronómica, y mucho más.

Para conocer el programa completo, las y los interesados pueden visitar la página https://festivaldecalaveras.aguascalientes.gob.mx/.

Entre música, color y un ambiente que celebra la vida y la muerte al estilo único de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez encabezó el recorrido inaugural del Festival Cultural de Calaveras 2025, una de las tradiciones más queridas y representativas del estado. Este año, la festividad se llena de magia en su nuevo escenario: el perímetro ferial, donde calaveras gigantes, catrinas monumentales y expresiones artísticas darán vida a la memoria de nuestros fieles difuntos.

La gobernadora anunció que, en esta edición, el Festival Cultural de Calaveras 2025 se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre, e invitó a locales y visitantes a vivir con alegría esta gran tradición que late en el corazón de México.

“Aquí se va a hacer un recorrido por todas nuestras tradiciones mexicanas, pues representamos a la Catrina, porque Guadalupe Posada estuvo aquí en Aguascalientes y creó la emblemática Catrina; por eso, el día de hoy festejamos como mexicanos, nos reímos de la muerte, porque es lo que hacemos en esta temporada y recordamos también a los seres queridos que ya no están. En este lugar, vamos a estar teniendo diferentes eventos importantes que van a durar 10 días; vengan y disfruten con su familia esta fiesta que es una tradición”, mencionó la gobernadora.

El secretario de Turismo del Estado, Mauricio González López, indicó que este Festival es el número 31 y que, gracias a la visión de la gobernadora, hoy está cambiando de sede, iniciando en la calle Venustiano Carranza.

Durante el recorrido inaugural, Tere Jiménez visitó los distintos pabellones temáticos y convivió con familias que ya disfrutan de las múltiples actividades culturales, gastronómicas y musicales que llenan de espíritu festivo a Aguascalientes.

Entre los espacios más concurridos destacó el Pabellón Infantil, donde los más pequeños pueden participar en talleres creativos; el Pabellón del Pan, en el que los asistentes elaboran su propio pan de muerto; así como el Pabellón Artesanal, la Zona Comercial y la Zona Gastronómica, que ofrecen una amplia variedad de artesanías y antojitos típicos.

La gobernadora también recorrió la exposición de productos agroalimentarios, donde empresas locales exhiben lo mejor de su producción; el Pabellón Hecho en Aguascalientes, que impulsa a emprendedores y pequeñas empresas; y las actividades lúdicas instaladas por el DIF Estatal. Además, visitó el Pabellón de Cocineras Tradicionales, donde se preparan los platillos más representativos de la entidad, y el de la Secretaría de la Familia, dedicado a promover la unión y la convivencia.

Este año, el festival también luce el andador de puestos “Mi Bello Pueblo”, sobre la calle J. Pani, en el que participaron más de mil personas para mostrar con orgullo la riqueza cultural y el talento aguascalentense. Asimismo, se llevó a cabo la inauguración del 3.er Encuentro Nacional de Danzón, que llenó de ritmo y elegancia el corazón del perímetro ferial.

Como parte de las tradiciones que honran la memoria, los visitantes pueden admirar la exhibición de Altares de Muertos, entre los que destaca un altar monumental dedicado a Ernesto Alonso, “El Señor Telenovela”, quien produjo 157 telenovelas y es un orgullo originario de Aguascalientes.

Para conocer el programa completo, las y los interesados pueden visitar la página https://festivaldecalaveras.aguascalientes.gob.mx/.

En la inauguración, también estuvieron presentes el señor Alberto Villarreal García; Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; el general de Brigada de Estado Mayor, José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar; Humberto Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva de H. Congreso del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial; Norma Guel, secretaria de la Familia del Estado; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, y José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete.