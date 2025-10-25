La Fuerza del Gigante se Refuerza con 204 Nuevos Policías

Se Gradúan de la Unpol

Se anunció que este año habrá un aumento salarial para las y los policías; el objetivo es tener a la corporación mejor pagada del país.

Desde hoy, son la autoridad, tienen que servir con lealtad, con el corazón, y defender nuestro territorio: TJ.

Las y los egresados expresaron su agradecimiento a maestros y directivos por su constante apoyo y visión en la formación para servir a la sociedad.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la graduación de 204 nuevos policías de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol), quienes se suman a las fuerzas de seguridad y de justicia que trabajan a diario para resguardar el orden y garantizar la paz en la entidad.

“Desde hoy, son la autoridad, tienen que servir con lealtad, con el corazón, y defender nuestro territorio. Gracias a nuestros policías de Aguascalientes, nuestros niños pueden salir a la calle; nuestros adultos mayores pueden salir a ver el atardecer. Además, gracias a su trabajo, el ambiente de seguridad permite la llegada de empleo a nuestro estado, por lo que las mujeres pueden salir a trabajar y los hombres pueden llevar el sustento a sus hogares. Contamos con las mejores calificaciones a nivel nacional y así vamos a continuar”, les dijo a las y los recién egresados.

Asimismo, anunció que, este año, habrá un aumento salarial para las y los policías, ya que uno de los objetivos es tener a la corporación mejor pagada del país. Aunado a ello, indicó que cuentan con becas para sus hijos y con programas de vivienda social.

El secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, felicitó a las y los graduados y los invitó a trabajar con responsabilidad y vocación de servicio para que Aguascalientes siga siendo uno de los estados más seguros a nivel nacional.

“Hoy, tenemos una nueva generación de policías que se suma a la tarea de seguir blindando el estado y cuidando a la población. Reconozco a sus familias por todo el esfuerzo y el apoyo para cumplir esta tarea tan importante”, subrayó Martínez Romo.

El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, indicó que las y los egresados llegan a una de las mejores corporaciones del país, una institución que se ha transformado en un referente nacional e internacional.

“Es un orgullo tener nuevos miembros en la Fuerza del Gigante. Los policías, a donde quiera que vayamos, no podemos fallar; no existe otro día, otro momento, ni una segunda oportunidad. No podemos detenernos, porque el riesgo de nuestra labor es alto y, en esta carrera, cada día es diferente. La gobernadora Tere Jiménez tiene muy claro que lo más importante es que ustedes estén bien y que sus familias tengan calidad de vida; su gran propósito es dignificar la labor policial”, indicó Alonso García.

La rectora de la Unpol, Cecilia Pacheco Rangel, dio un mensaje a las y los nuevos policías: “Hoy, celebramos el logro de los egresados, mujeres y hombres que, con firmeza, vocación y entrega, han elegido el camino del servicio, del deber y de la protección a nuestra sociedad. Sirvan con empatía, con el corazón y la mente puesta en el bien y la paz, y cuando el deber se vuelva difícil, recuerden que no hay mayor satisfacción que cumplir con honor, deber y superación”, sostuvo.

Finalmente, María del Rosario Candelas Macías y José Abel Macías Terrones, a nombre de las y los alumnos egresados, expresaron su agradecimiento a maestros y directivos por su constante apoyo y visión en la formación para servir a la sociedad; indicaron que su respaldo fue fundamental para que su preparación se llevara a cabo con excelencia. También agradecieron a la gobernadora por crear esta universidad, en la que se seguirán capacitando para brindar cada día un mejor servicio.

Cabe destacar que las y los nuevos elementos se incorporarán como policías de proximidad estatales y nuevos custodios penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, así como policías de investigación de la Fiscalía General del Estado.

En el evento que se realizó en la Sala de Conciertos del Complejo Tres Centurias, también estuvieron presentes Elizabeth Martínez Álvarez, diputada federal; el diputado Humberto Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar; Alejandro Ruiz Juárez, jefe de la Oficina Administrativa de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional; Oswaldo Mata Luna, encargado de despacho de la Dirección Administrativa Operativa de la SSPE, y Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza, director del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado.