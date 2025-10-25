Tere Jiménez Cumple el Sueño de 200 Familias de Calvillo al Entregarles las Escrituras de su Hogar

Del Fraccionamiento Benito Juárez

Forman parte de la regularización del fraccionamiento Benito Juárez del municipio de Calvillo, que en su conjunto representa más de 450 lotes.

En lo que va de la actual administración estatal se han regularizado 36 asentamientos que suman más de 6 mil predios.

Estos documentos dan fe de que hoy cada uno de ustedes es dueño de esa casa que construyeron con tanto trabajo y esfuerzo: TJ.

Luego de 20 años de lucha y esfuerzo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, hizo realidad el sueño de 200 familias del fraccionamiento Benito Juárez del municipio de Calvillo, al entregarles las escrituras de su vivienda, y con ello darles certeza jurídica sobre su patrimonio.

“Estos documentos dan fe de que hoy cada uno de ustedes es dueño de esa casa que construyeron con tanto trabajo y esfuerzo; hoy, estas escrituras tienen nombre para que ustedes el día de mañana puedan heredar un patrimonio a sus hijos y nietos”, les dijo la gobernadora a las y los beneficiarios.

Precisó que la regularización de este y otros predios en todo el estado, ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, los gobiernos municipales, el Congreso del Estado y la sociedad civil organizada; “esto es una muestra clara de que cuando hay voluntad, ganas de trabajar y de dar resultados, todo es posible”, subrayó Tere Jiménez.

El titular de la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado (Seplade), Guillermo de la Torre Sifuentes, detalló que la entrega de estas escrituras se deriva de la regularización del asentamiento Benito Juárez, que consta de más de 450 lotes.

Destacó que en lo que va de la actual administración estatal se han regularizado 36 asentamientos en todo el estado, que en su conjunto representan más de 6 mil lotes que permitirán a igual número de familias contar con un patrimonio seguro y tener acceso a servicios públicos de calidad.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, reconoció la sensibilidad y compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con los que menos tienen; “la verdad que es un sueño hecho realidad para todas estas familias; gracias, amiga Tere Jiménez, por tu respaldo, por tu trabajo, pero, sobre todo, por la certeza jurídica que le estás entregando hoy a cientos de familias, que por muchos, muchos y muchos años estuvieron trabajando para poder tener el documento que avalara que son propietarios de lo que compraron hace tanto tiempo”, apuntó.

Pedro Pérez Gómez, presidente de la Fraternidad Antorchista de Aguascalientes, A. C., destacó que con la entrega de estas escrituras y la regularización de la colonia Benito Juárez, la gobernadora Tere Jiménez dio cumplimiento a un compromiso que asumió con los integrantes de la organización que representa.

“No cabe la emoción en mi pecho para decirles que el día de hoy, gracias a la coyuntura política, pero, sobre todo, a la sensibilidad de la gobernadora Tere Jiménez, ha podido ser posible que ustedes hagan realidad su sueño de tener una escritura; por eso, tenemos que valorar este gesto tan valioso de la gobernadora”, aseguró.

En el evento, también estuvieron presentes los diputados locales Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Adán Valdivia López; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Efrén González Ruvalcaba, notario público No. 17; Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, ejecutiva de Seguimiento a Titulación de Asentamientos Humanos Irregulares de la Seplade, y Fernando Bautista Velazco, beneficiario.