Mi Jardín de Flores

Verónica, en Caballo de Hacienda

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Se han repatriado 116 mil 320 personas desde el 20 de enero al 23 de octubre, 93 mil 153 recibieron asistencia o protección consular, se realizaron 8 mil 99 visitas a centros de detención migratorios, y 15 mil 966 asesorías legales externas”: Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.

Chalchihuites, Zac.- Sábado 25 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Salvajada Abominable

ESTO NO es de humanos, pobre jovencita, le rociaron gasolina y le prendieron fuego, por lo que está grave y hospitalizada: ojalá y este abominable crimen no quede sin castigo.

-HAY QUE hacer una cadena de oración, madre Teresa, para que esos criminales que le prendieron fuego a la jovencita de 19 años, Alondra, se refundan en la cárcel el resto de su vida, infelices.

-POR LO visto, en Fresnillo hay muchos pirómanos, esta no es la primera vez que le rocían gasolina y le prenden fuego a una persona, ya lo han hecho con más gente.

“RECUERDO QUE ya van como tres o cuatro casos, uno de ellos fue el hijo de rico e in􀃀uyente comerciante que incendió y mató a una persona y huyó del país: su crimen quedó en el olvido; creo que ya hasta regresó al Mineral, después de que su padre, con hartos billetes, finiquitó el caso.

-PODEROSO CABALLERO... dicen que no sólo dio millones a los deudos del quemado, sino hasta las autoridades recibieron su mochada, así es en Zacatecas, con dinero baila el perro: en los penales hay pura gente pobre, los ricos salen con fianza, in􀃀uencias y soltando billetes, así está de prostituida la justicia en la entidad.

Ya se Descaró el David

-LA CARRERA por la sucesión ya comenzó; y la inició el propio David que, en eventos públicos, y en presencia de su excuñada Verónica Díaz Robles, le echa porras con tremendo descaro, casi casi les pide voten por ella, y les refresca la memoria diciéndoles a los presentes que gracias a Verónica se dieron los programas del bienestar.

-ESA ES una clara violación a la Ley Electoral, se está adelantando a tiempos; yo también vi el video hace rato y sí, la está promoviendo de manera descarada.

-AHORA QUE lo vea el joven Saúl, van a saber su respuesta.

-ES QUE David nunca ha querido a Saúl y viceversa: tampoco Saúl quiere a David, recuerden que éste les puso el mote de ‘El Mustio’ a David, y ‘La Mustia’ a Verónica: no los puede ver y la lucha por la gubernatura se puede decir que ya empezó.

-¿NO SERÁ esto un ardid familiar?

-NO LO creo, la lucha por el poder es evidente, sobre todo el David que está haciendo todo lo prohibido en apoyo de su excuñada Verónica.

-YA LO dijo el diputado federal, Ulises Mejía Haro, en tiempos no electorales está prohibido hacer proselitismo y David lo está haciendo de manera descarada a favor de su ‘excuñada incómoda’.

-¿SU QUÉ?

-SU ‘EXCUÑADA incómoda’.

-¡ÓRALE, ESE mote se le va a quedar!

-PUES ASÍ ya le dice la gente: ‘La Excuñada Incómoda’.

-EL DAVID le está correspondiendo a la Verónica, ella siempre lo ha apoyado, además, recuerden que juntos hicieron campaña, había mucha unión entre ellos, tanta que hasta se dijo que el causante del divorcio entre ella y Luis Enrique, había sido el David.

-NO LO creo, aunque se llevan muy bien y por eso hay gente que cree que David le dio baje a su hermano Luis Enrique con la Vero, nomás hay qué ver cómo ambos se echan ojitos…

-NO SEAN mal pensados y cambiemos de plática.

-ES QUE es la comidilla del día, madre Teresa, yo lo siento por la Sarita, pobre mujer, lo que ha de sufrir por su coscolino marido y eso que ya no está el Benjamín Medrano, que era el que le acercaba a las viejas…

-¿VIEJAS? -SÍ, A las artistas, las contrataba para la Feria de Fresnillo ‘con derecho a todo’…

-SON HABLADURÍAS de la gente.

-¡AY, MADRE Teresa, qué poco conoce a los hermanos Monreal!, ¿por qué cree usted que a ‘El Monris’ le dicen ‘El Chamuco Mayor’?

-¿POR QUÉ?

-¡PORQUE TODOS los Monreal son unos diablos: no se les va una escoba con faldas!

Los Suspirantes ya Deben de Manifestarse y Placearse

-PUES LA Vero -dice doña Petra-, pareciera que va en caballo de hacienda…

– SI.

NADIE le está haciendo sombra.

-YO CREO que los demás ‘suspirantes’ deberían de salir al ruedo, pues la Vero va sola y su alma rumbo a la gubernatura…

-BUENO, EL joven Ulises sí anda de gira y reúne mucha gente.

-YO DIGO de otros partidos, PRI, PAN, MC.

-POR EL PRIAN, que irían juntos aquí en Zacatecas, iría el ‘Fito’ Bonilla, él tiene mucho filing, y por Movimiento Ciudadano está Jorge Álvarez Máynez; por el Partido del Trabajo está el diputado Alfredo Femat Bañuelos y por el Verde Ecologista Carlos Alberto Puente Salas.

-LE FALTÓ Miguel Varela Pinedo…

-EL MIGUEL está cincho en el PAN… pero la caballada está engordando, hay buenos candidatos.

-MORENA, TIENE un gran problema.

-¿QUÉ PROBLEMA?

-DAVID MONREAL... la gente lo detesta: ‘El Holgazán’ sigue siendo el gobernador más detestable del país.

-MORENA DEBE poner un candidato o candidata que no huela a Monreal, la gente no quiere más nepotismo ni compadrazgos, hasta harta.

-ESTO, DE seguro, lo sabe Luisa María Alcalde.

-SEGURAMENTE, ES una mujer muy bien informada.

-PUES HABRÁ qué ver.

Siguen las Desapariciones

-LO QUE no puede pasar desapercibido son las desapariciones forzadas en Zacatecas, no hay día que nuestro Diario Página 24, no publique una o más Cédula de Búsqueda.

-PUES SÍ -contesta don Roberto-, hoy, por ejemplo, da a conocer las Cédulas de Búsqueda de: JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA de 25 años, zacatecano desaparecido en Chihuahua, Chihuahua, desde el mes de mayo del presente año y, JUAN ALBERTO ROSALES REYES de 39 años, desaparecido en Pedregoso, Pinos, Zacatecas, el 23 de octubre de 2025.

-SON EL pan nuestro de todos los días: las desapariciones forzadas.

-DIOS GUARDE la hora…

BUENO, YO me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.