La Joven Quemada con Gasolina Sigue Grave

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Alondra, de 19 años, sigue grave en el Hospital General, en donde desnuda ingresó por quemaduras de primero, segundo y tercer grado, luego de que la rociaran con gasolina y le prendieran fuego, lo que le generó daño en el 90 por ciento de su super􀂿cie corporal; no hay todavía detenidos.

Se sabe que está muy delicada de salud, y ya se dio aviso de lo ocurrido a sus familiares en el estado de Aguascalientes, de donde es originaria.

Logró salvar la vida de milagro, ya que prácticamente todo su cuerpo sufrió quemaduras.

Quien informó a los elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) señaló que fue rociada con gasolina mientras se encontraba desnuda, y posteriormente le prendieron fuego en las afueras de su casa habitación, ubicada en la calle Abedules de la colonia Las Arboledas.

Se sabe que un vecino se percató del lamentable suceso, la ayudó a ingresar a su vivienda, la cubrió con una sábana blanca y dio aviso telefónico al personal del Sistema de Emergencia 911.

Con ello se activó el código de alerta en cada una de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno y de los cuerpos de urgencia.

Los primeros en llegar fueron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes con􀂿rmaron el reporte y solicitaron el apoyo de paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, además de la Red de Emergencia de Zacatecas (Remeza).

Al momento de su arribo, auxiliaron a la joven, la subieron a la ambulancia y la trasladaron al hospital general, en donde su estado de salud es grave. Al citado domicilio acudieron elementos de la Policía de Investigación, quienes obtuvieron datos de que las quemaduras fueron provocadas. Ante ello, se inició una carpeta por el delito de tentativa de feminicidio en contra de quien o quienes resulten responsables, y se indaga cuáles fueron las causas por las que se le prendió fuego a la mujer.

No hay detenidos hasta el momento. os investigadores están en espera de que la joven mejore de salud para poder dialogar con ella y obtener el mayor número de datos sobre el o los agresores, con el 􀂿n de proceder a su arresto. Se realizó un operativo de búsqueda de los responsables en la colonia mencionada y en zonas aledañas, por policías de los tres órdenes de gobierno; sin embargo, no se logró su localización.