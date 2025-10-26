Presidenta Claudia Sheinbaum Hace Realidad el Derecho a la Educación: Inaugura Nuevo Plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos

Con el nuevo plantel se hace realidad el derecho a la educación; se fortalecen los servicios en el oriente del Estado de México y se reivindica a las mujeres que hicieron patria.

Chalco, Estado de México.- En Chalco, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), con lo que se hace realidad el derecho a la educación de las y los jóvenes mexiquenses.

“Son tres cosas las que celebramos el día de hoy: Uno, el derecho a la educación; dos, el derecho al bienestar de todos los que viven en el oriente del Estado de México; y tres, celebramos a las grandes mujeres que han formado nuestra patria, entre ellas a Rosario Castellanos”, aseveró.

Expuso que el nuevo plantel de la UNRC funcionará a través de un modelo híbrido: mil estudiantes asistirán de manera presencial y 4 mil a distancia. Recordó que la meta de su gobierno es generar 350 mil espacios nuevos de educación superior, a través de la UNRC, de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Agregó que la inauguración de este plantel forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, que contempla garantizar el acceso a todos los servicios públicos en 10 municipios mexiquenses: Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, para el beneficio de 10 mil millones de personas.

Con la presencia de Gabriel Guerra Castellanos, hijo de Rosario Castellanos, la Jefa del Poder Ejecutivo Federal recordó que poner el nombre de esta maestra y defensora de la educación pública para las niñas en la institución de Educación Superior tiene el objetivo de reivindicar a todas las mujeres que a lo largo de la historia de México han construido a la patria.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la visión de la Presidenta para garantizar el acceso a la educación como eje de la Cuarta Transformación, con más de 5.6 millones de estudiantes de secundaria que ya reciben la Beca Rita Cetina y la construcción de 20 nuevas preparatorias en todo el país.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, recordó que la Universidad Rosario Castellanos nació desde que la Presidenta era Jefa de Gobierno en la Ciudad de México y ahora es una institución nacional que tiene como meta construir un campus por cada entidad federativa.

Agregó que actualmente cuenta con 22 licenciaturas y 15 posgrados que atienden la demanda educativa de las y los jóvenes, pero también introduce nuevas carreras para cubrir las necesidades profesionales del país.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la energía de la Presidenta de México, quien además de encabezar la entrega de esta nueva universidad, supervisó obras del Mexibús, entregó tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar a más de mil mujeres de Chicoloapan y se va a reunir con las y los alcaldes de los 10 municipios del oriente de la entidad.