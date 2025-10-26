Emite Protección Civil Recomendaciones de Seguridad al Asistir al Tradicional Tianguis De Muertos

En Marcha, Operativo de Vigilancia y Atención Prehospitalaria

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los cientos de visitantes que acuden cada año al tradicional Tianguis de Muertos, la Coordinación de Protección Civil Municipal, puso en marcha su operativo de vigilancia y atención prehospitalaria, y emitió una serie de recomendaciones a seguir por quienes asistan a este lugar.

El titular de la dependencia, José Gabino Vázquez Vega, informó que personal del área de Protección Civil, llevaran a cabo acciones de vigilancia en la zona de puestos, para revisar las instalaciones del L.P., a fin de prevenir cualquier tipo de riesgos.

Indicó que se instalaron puntos fijos en zonas estratégicas, para brindar atención prehospitalaria a los visitantes que lo requieran, además, personal de Bomberos se mantendrán atentos para en caso de cualquier emergencia puedan intervenir de manera oportuna.

Vázquez Vega dijo que es muy importante que los visitantes cumplan con las siguientes recomendaciones para preservar su seguridad:

No perder de vista a los menores de edad

Si padeces de alguna enfermedad cardiaca evita asistir a espectáculos de terror

Ubica los módulos de protección civil y bomberos

Se habilitaron los números 449 918 28 11 y 072 para atender los reportes, los cuales estarán disponibles las 24 horas.