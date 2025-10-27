Entregan 700 Tinacos a Familias de Guadalupe

Verónica Díaz Estuvo en la Entrega

Por Miguel Alvarado Valle

Este domingo, el Gobierno Municipal de Guadalupe llevó a cabo la entrega de 700 depósitos de agua a la ciudadanía en la Unidad Deportiva del municipio, con el objetivo de que más familias puedan garantizar el almacenamiento del vital líquido ante los problemas recurrentes en el suministro.

La entrega estuvo encabezada por el alcalde Pepe Saldívar, quien señaló que esta medida forma parte de los compromisos planteados en su administración.

Acompañado por la senadora Verónica Díaz Robles, el presidente municipal mencionó que, a partir de la indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se busca fortalecer las estrategias locales para asegurar el acceso al agua potable.

Explicó que, además de la apertura de pozos en comunidades, el municipio optó por la distribución de depósitos para que las familias cuenten con la posibilidad de almacenar el recurso cuando el servicio disminuye.

“Desde aquí le queremos informar a la Presidenta de México que en Guadalupe estamos cumpliendo con las políticas públicas en materia de abastecimiento de agua, y por ello le pedimos a la Senadora que sirva de conducto para comunicárselo”, expresó Saldívar ante los beneficiarios. Añadió que la capacidad de almacenamiento en los hogares ayuda a que las familias tengan mayor previsión y control en el uso del agua día con día.

Por su parte, la senadora Verónica Díaz destacó que el municipio ha dirigido esfuerzos hacia los hogares que más requieren apoyo directo. Señaló que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha permitido que se mantengan programas y acciones como la entrega de depósitos, lo que —dijo— contribuye a mejorar la vida cotidiana de las familias guadalupenses.

Las autoridades municipales informaron que, con esta entrega, suman ya más de 3 mil personas beneficiadas durante la presente administración con depósitos para almacenamiento de agua.

Finalmente, se precisó que la inversión para la adquisición de los tinacos proviene del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2025.