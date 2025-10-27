Narro Informa de las Movilizaciones Nacionales Lideradas por Docentes

“En Zacatecas no ha Mostrado Respaldo Político”

El diputado federal de Morena, José Narro Céspedes, informó que la próxima semana comenzarán manifestaciones y bloqueos viales en varias entidades del país, lideradas por docentes inconformes con la Ley del ISSSTE. Estas acciones derivarán en un paro nacional que busca la derogación de la ley y la atención a los adeudos del sector educativo.

Narro lamentó que en Zacatecas no se haya mostrado un respaldo político sólido a la educación, incluyendo las preparatorias del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), y señaló que los paros iniciarán el martes 28 en la capital y otras ciudades.

El legislador indicó que se convocará a los líderes de las secciones 34 y 58 del SNTE para canalizar las inconformidades, principalmente relacionadas con el rezago en educación media superior y la falta de recursos para la nómina docente.

Uno de los puntos principales será la incorporación de mil maestros al sistema federal, cuyo défi cit alcanza los 250 mil millones de pesos, además de mejorar la atención médica que actualmente Issstezac no cubre completamente. Asimismo, Narro expresó su apoyo a 500 profesoras de los Cendis Emiliano Zapata, quienes buscan conformar su propio sindicato.

Finalmente, advirtió sobre la reducción presupuestal en el campo zacatecano y los riesgos por coyotaje en la venta de frijol, asuntos que se abordarán este lunes en la Secretaría de Gobernación, junto con las protestas nacionales.