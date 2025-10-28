Mi Jardín de Flores

Zacatecas sin Turistas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Por primera vez, el PAN permitirá que cualquier persona pueda afi liarse y registrarse como candidata o candidato desde una aplicación digital, sin trámites ni barreras, marcando el inicio de un partido verdaderamente abierto, moderno y ciudadano’: Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Lunes 27 de octubre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Cada vez Menos Turistas Visitan la Capital del Estado

EL TIEMPO de ‘vacas gordas’ para el turismo en la capital del estado, me dicen, comenzó a decaer en el gobierno de don Alejandro Tello y continúa en el de don David Monreal.

-ES QUE ‘El RaTello’ -contesta doña Petra- rebajó mucho el presupuesto para promover el turismo y los eventos bajaron de calidad, luego vino la pandemia y fue la puntilla: desde entonces, los comerciantes del Centro Histórico de la capital del estado ven cómo el turismo sigue a la baja; quienes más lo recienten son los hoteleros y restauranteros.

“EN TIEMPOS de ‘vacas gordas’ hasta el hotel Mesón de Jobito se llenaba y el restaurante también, es lo que me dicen; pero ahora aquello está desolado”.

-ES QUE se manchan muy gacho -tercia don Roberto-, según dicen, por el cuarto más modesto cobran 2 mil pesos la noche, lo que signifi ca el ‘chivo’ de una semana: prohibitivo para los de a pie que caminamos tambaleándonos con todo tan caro.

-VEO QUE en Aguascalientes tienen su Festival Cultural de Calaveras, son muchos los eventos y en su mayoría gratuitos, así es que yo creo que son los que menos irán a Zacatecas, pues allá tienen todo y gratis en su mayoría, así que para qué salir y exponer la vida.

-PUES igual en Durango, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Nayart, San Luis Potosí y Jalisco, estados vecinos que cada vez más nos hacen el feo por lo peligroso de las carreteras que siguen llenas de baches y de narcos.

-RAZONES DE más para no viajar a la capital del estado.

La Descarada Cargada

-LA ORDEN del David Monreal ‘El Holgazán’, de arropar a la Verónica Díaz Robles, la ‘Excuñada Incómoda’, se está cumpliendo sin cortapisas; ayer domingo el Pepe Saldívar, presidente municipal de Guadalupe, regaló 700 tinacos para almacenar agua y en la entrega estuvo la senadora a la que el gobernador está llevando de la mano para que ella sea su sucesora en Palacio de Gobierno.

-ESTÁN violando la ley electoral, es mucho el descaro con el que el gobernador David Monreal y ahora el alcalde de Guadalupe, Pepe Saldívar, hacen proselitismo a favor de la exesposa de Luis Enrique, integrante de esa dinastía Monreal Ávila.

-LA ORDEN está dada: don David quiere que doña Veronica sea su sucesora y se está adelantando a los tiempos, yo creo que las autoridades electorales deben de actuar de inmediato para que esto no se les salga de control.

-EL DAVID y la Verónica siempre se han llevado muy bien a pesar del divorcio de su hermano, y estoy segura que la quiere como su sucesora para que le cuide las espaldas cuando ‘El Holgazán’ deje la gubernatura.

-TODO indica que esos son los deseos de don David: dejarle la gubernatura a doña Verónica y salir de palacio de gobierno, con plena seguridad de que su administración no será fi scalizada.

-ESE ES el meollo del asunto: salir sin problemas y no autoexiliarse como lo hizo el ‘RaTello’, quien ya tiene más de cuatro años fuera de Zacatecas, ‘para no estorbarle a David’, como dijo el propioA lex.

-EL MIEDO no anda en burro.

-¿CUAL MIEDO, si esa gubernatura se negoció entre ‘Alito’ Moreno, presidente nacional del PRI, y el entonces senador, Ricardo Monreal, como lo demostró en su momento la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román,en su programa el ‘Martes del Jaguar’?

-MIEDO A que se rajara, no olviden que David, como candidato era hasta amable, pero ya en el poder cambió radicalmente y se volvió voluble, ojete, dicen que ya ni saluda a quienes lo apoyaron cuando andaba mendigando el voto que lo llevó al poder.

-QUE CON su pan se lo coma.

-PUES SÍ, ya lo dijo el santo padre Amaro: ‘La satisfacción de gobernar dura seis años y la frustración toda la vida’.

NADA más pónganse a pensar ¿qué va a pasar con don Benjamín Medrano Quezada, acusado de robar al erario 60 millones 100 mil pesos, el día que don David ya no sea gobernador?

Y MÁS:

¿QUÉ VA a pasar con el exalcalde don Julio César Chávez Padilla y su señora esposa doña María de Jesús Solís Gamboa, acusados de asesinar al abogado don Raúl Calderón Samaniego?

-DE SEGURO que Benjamín regresa a Zacatecas y se la arma de jamón a David.

EN CUANTO a Julio César y María de Jesús, la cárcel les espera y hasta puede haber demanda penal por complicidad o encubrimiento.

-HABRÁ QUÉ ver, será interesante… -BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.