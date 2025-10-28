Saúl Monreal Denuncia el Abandono del Campo

Y Exige Sensibilidad al Gobierno Federal

Por Miguel Alvarado Valle

El senador Saúl Monreal Ávila criticó el abandono que vive el campo zacatecano y exigió sensibilidad del Gobierno Federal para atender las demandas de los productores, quienes, dijo, enfrentan graves dificultades por la falta de políticas públicas efectivas.

Durante su conferencia de prensa semanal, el legislador lamentó que, mientras las cosechas avanzan y los centros de acopio permanecen cerrados o saturados con grano del ciclo anterior, los campesinos sigan esperando respuestas concretas.

“La problemática del campo es real, no es electorera la situación. Debe haber una política pública del gobierno del estado. Están solos los campesinos”, recalcó.

Monreal Ávila reprochó que a estas alturas del año los centros de acopio aún no abran sus puertas, pese a que debieron de hacerlo desde el 15 de octubre. Señaló que esta demora afecta directamente a los productores de frijol, quienes no tienen dónde colocar su cosecha, mientras enfrentan precios injustos y prácticas de intermediarios que encarecen el producto final.

“Pareciera que hay corrupción en el acopio, primero compran los coyotes y después venden más caro; eso se tiene que investigar”, advirtió, “y si es necesario les digo a los productores desde aquí, vamos al Gobierno Federal para que atiendan sus reclamos justos”.

El senador cuestionó también la falta de acción del Gobierno del Estado, al que acusó de estar distraído en actividades proselitistas, “no le hago un llamado al gobierno estatal porque anda en campaña, piensa que entregando implementos soluciona los problemas”, expresó.

Criticó que los apoyos al campo sean usados con fines políticos y no como una estrategia integral para fortalecer la producción y la comercialización agrícola. Asimismo destacó el mal estado de los caminos rurales y la falta de infraestructura para los productores, “las carreteras están para llorar. Los campesinos no sólo necesitan tractores o implementos, necesitan vías para sacar sus cosechas. Cualquier apoyo es bueno, pero da tristeza que se use electoralmente”, sostuvo.