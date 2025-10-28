Tere Jiménez Entrega Obras que Mejoran la Primaria “Niños Héroes” de Jesús María

Las Obras de Rehabilitación Benefician a más de 320 Alumnas y Alumnos, Docentes y Personal Administrativo

Consistió en la reconstrucción de la barda perimetral norte, impermeabilización general, rehabilitación de andadores, rampas, plaza cívica y firmes de acceso

Como parte de su compromiso con la mejora de los espacios escolares y la calidad educativa, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó obras de infraestructura en la Escuela Primaria “Niños Héroes”, ubicada en la comunidad de Paso Blanco, en el municipio de Jesús María.

“Los sueños se cumplen al estudiar y asistir a la escuela; se cumplen con mucho esfuerzo para que el día de mañana sean los próximos arquitectos, doctores, ingenieros y maestros. Vamos a ayudar a Jesús María y a trabajar para que ustedes estén mucho mejor”, les dijo la gobernadora a las niñas y niños tras encabezar los honores a la bandera.

Durante el acto cívico, la gobernadora destacó que una escuela en buenas condiciones contribuye directamente al aprendizaje, la seguridad y el desarrollo integral de los estudiantes.

J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, resaltó que la inversión en esta infraestructura fue de 2.5 millones de pesos, en beneficio de más de 320 estudiantes, personal docente y administrativo.

Explicó que la obra consistió en la demolición y reconstrucción de la barda perimetral norte, impermeabilización general, rehabilitación de andadores, rampas, plaza cívica y firmes de acceso. “Estas acciones se realizan para que las y los alumnos tengan las mejores instalaciones”, agregó Lara Ramírez.

El presidente municipal de Jesús María, César Medina Cervantes, reconoció que gracias al respaldo de la administración estatal se han logrado importantes avances en diversos rubros.

“Tenemos una gobernadora muy comprometida; siempre lo he dicho, cuando Tere Jiménez viene a Jesús María, siempre trae buenas noticias. Gracias, gobernadora, porque tu apuesta por la educación, el campo, la obra pública, el agua y todos los rubros, se refleja en los municipios”, resaltó Medina Cervantes.

María Eugenia Pedroza Morales, directora del plantel, agradeció a la gobernadora por realizar estas mejoras en la escuela. “Sabemos que invertir en educación es apostar por el futuro y usted ha demostrado con hechos que cree firmemente en ello, cada obra realizada en nuestra escuela es una oportunidad más para que nuestros alumnos aprendan, crezcan y construyan una mejor sociedad”, indicó.

El alumno Darío Alejandro Mejía Collazo, dio un mensaje a nombre de la comunidad estudiantil: “Gracias por pensar en nosotros, por preocuparse por nuestra educación y por ayudarnos a embellecer la primaria. Esperamos seguir contando con su apoyo. Le damos las gracias con todo el corazón”, finalizó.

En el presídium, acompañaron a la gobernadora Tere Jiménez el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso; la diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; la diputada local Laura Patricia Ponce Luna; Claudia Gil Ruvalcaba, titular del Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas (SisAAE) de Jesús María; Vicente Pérez Almanza, titular del programa Guardianes del Agua; así como Norma Guadalupe Briceño López, presidenta de la Asociación de Padres de Familia.