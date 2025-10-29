Peña Exige a David Monreal Concentrarse en Resultados, no en la Sucesión de Gobierno

“Que Resuelva las Múltiples Crisis“

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Carlos Peña Badillo, lanzó un llamado contundente al gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, para que deje de lado los intereses electorales y se enfoque en resolver las múltiples crisis que enfrenta el estado.

Enfatizó que los funcionarios de la actual administración no deben distraerse en temas de sucesión política, ya que no son tiempos electorales, sino de trabajo y resultados concretos para la ciudadanía, “Zacatecas no vive uno de sus mejores momentos, seguimos atravesando crisis agudas y complejas”.

Criticó que a cuatro años de administración no se hayan alcanzado resultados tangibles, sino “una conducción incorrecta del estado y políticas públicas sin tino”.

El dirigente priista subrayó que Zacatecas necesita soluciones inmediatas ante los graves problemas de inseguridad, economía y campo, en lugar de campañas adelantadas que solo distraen a los servidores públicos de su deber.

Uno de los temas centrales de su mensaje fue la crisis agrícola, destacando que la desesperación de los productores los ha llevado a manifestarse por la falta de atención del gobierno federal, estatal y por las restricciones sobre las concesiones de agua.

“No podemos decir que es motivo de orgullo que el movimiento surja desde Zacatecas, al contrario, es lamentable que desde aquí inicie una movilización nacional por el abandono que viven los productores”, señaló.

El dirigente detalló que, aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrió recientemente una mesa de diálogo para diseñar un programa piloto que evite la pérdida de concesiones, solo la presidenta de México puede resolver de fondo el problema “y no lo ha querido hacer”, comentó.

Advirtió que mientras eso no ocurra, los productores seguirán sin certeza sobre su derecho al uso del agua, un recurso vital para la producción agrícola. Criticó además que las recientes reformas federales impiden heredar o transferir concesiones dentro de las familias, afectando la continuidad de muchas unidades productivas que dependen de esa explotación.

Peña Badillo añadió que el sector agropecuario enfrenta asfixia económica por las altas tarifas de electricidad impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la falta de subsidios y los bajos precios de los productos.

“Hay quienes no pueden pagar sus recibos porque su producto no vale y además tienen que abandonar sus parcelas para venir a manifestarse”, lamentó.

Insistió en que los productores deberían estar en el campo, no bloqueando carreteras, y que el gobierno federal y estatal deben garantizar las condiciones necesarias para que puedan producir y sostener la soberanía alimentaria del país.

Finalmente, el líder priista recordó que durante los gobiernos emanados del PRI se implementaron programas eficaces de apoyo al campo, como Procampo, subsidios, seguros catastróficos y la perforación de más de 3 mil 500 pozos en Zacatecas.

En contraste, acusó a la administración de la Cuarta Transformación de eliminar apoyos y desatender al sector “La 4T le falló al campo, traicionó su confianza y hoy ofende la inteligencia de quienes lo trabajan; la crisis no se resuelve con discursos, sino con acciones y resultados”, concluyó.