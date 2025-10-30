Mi Jardín de Flores

¿Por qué no Apeló el Fiscal Camacho?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Zacatecas necesita soluciones inmediatas ante los graves problemas de inseguridad, economía y campo, en lugar de campañas adelantadas que solo distraen a los servidores públicos de su deber: Carlos Peña Badillo, diputado local y presidente estatal del PRI

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 29 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Que David Monreal se Ponga a Trabajar

DON CARLOS Peña Badillo, diputado local y presidente estatal del PRIM estatal, alzó la voz y exigió a don David Monreal Ávila , gobernador de Zacatecas, ponerse a trabajar y no andar promoviendo a la senadora doña Verónica Díaz Robles, para candidata de Morena a la gubernatura del estado.

-ES UN descarado -dice doña Petra-, no le importa violar la ley electoral, la presenta ante los acarreados como una ‘mujer fresca’ e insinúa que ella es la indicada para sucederlo y casi casi recomienda votar por ella porque es la mejor opción.

-CARLOS PEÑA tiene razón: no son tiempos electorales sino de trabajar, en cuatro años, un mes y 17 que David tiene en el poder, no ha hecho una obra pública relevante: puros parches a carreteras y éstas están casi igual o peor que como estaban, al iniciar su ‘desgobierno’.

SE LE cebó el segundo piso del bulevar y se le está escapando la construcción de la Presa Milpillas, obras multimillonarias que darían miles de empleos, pero que por no saber concertar se le vinieron abajo.

-A VER: de la Presa Milpillas se habla de una inversión de 9 mil millones de pesos y del bulevar era de 3,650 millones de pesos, lo que equivale a 12,650 millones de pesos: si Zacatecas es un estado agrícola, ¿por qué todo ese mundo de dinero no invertirlo en el campo? .

NECESITAMOS ingenieros agrónomos y organizar a los productores para diversificar productos, no sólo maíz y frijol sino otros alimentos: lentejas, habas, garbanzos, huertas de durazno, vid, chabacanos, manzanas, peras, nogales, etcétera.

COMPRAR,si se requiere, tecnología de punta para producir frutas y verduras y darles valor agregado.

VISITAR países y conocer técnicas de producción: China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia son ejemplos a seguir , algo podremos aprender de ellos.

CHINA a convertido zonas desérticas en auténticos vergeles, ¿por qué los mexicanos no podemos, si para el trabajo nos pintamos solos?”.

-HACEN FALTA líderes campesinos, que jalen a la gente, que se organicen y ponernos a trabajar como nuestros migrantes lo hacen en los Estados Unidos.

-PARA ESO necesitamos un buen gobierno, es el gobierno el que tiene todas las herramientas, leyes, capital y organización.

-SE PUEDEN hacer muchas cosas, pero todo depende del gobierno.

-Y DE los campesinos: Zacatecas es agrícola, hay que darle por ahí.

-NO CABE duda de que somos soñadores, las cosas no son simples como parecen, la mayoría de los políticos no piensan en el bien común sino en su benefi cio personal o de grupo, si no hay un cambio arriba, ya valió chetos, las escaleras se barren de arriba para abajo: nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero los de arriba nos echan su basura, ¿me explico? -TIENE USTED razón: son los de arriba los que deben generar el cambio, son ellos los que tienen la oportunidad de barrer las escaleras, ya luego nosotros -el pueblo- mantener la limpieza del espacio que nos corresponde.

No Habrá Impunidad por la Agresión del Pirómano

-¿CÓMO seguirá la jovencita a la que ese infeliz le lanzó gasolina y le prendió fuego?, ya ven que la reportaron muy grave.

-AL PARECER ya la libró, pero 90% de su cuerpo sufrió serias quemaduras.

-AFORTUNADAMENTE la jovencita identifi có a su agresor que, cobardemente huyó a Saltillo, Coahuila, y Salvador -así se llama el frustrado asesino-ya fue detenido.

-SÍ, HOY en la mañana me enteré al leer nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ¿cuántos años le echarán de prisión?

-DEBERÍAN de darle cadena perpetua.

-NO RECUERDO que hayan sentenciado a alguien a prisión de por vida,, pero el delito cometido por ese estúpido es grave y no tiene posibilidad de libertad condicional.

-CON UNA lana sale, en Zacatecas, la ley y la justicia se venden al mejor postor.

-NI LO diga, sería un escándalo.

-O QUE suceda que ese delincuente resulte amigo del gobernador y…

-SERÍA el colmo.

-PUES A como están las cosas en Zacatecas, todo puede suceder, ¿qué pasó con el pedófi lo rector de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes, quien violó sexualmente a una niña de cuatro años, y el méndigo juez de control, Alfredo Sánchez, lo vinculó por abuso sexual ,, por lo que logró libertad condicional, siendo que el Rubén lo violación a niños no alcanza fianza.

-ESTO FUE una burla: le sentencia fue pronta y expedita: lo condenaron a tan sólo cuatro años de prisión y por eso salió libre bajo fianza, pues sólo le acreditaron un delito: abuso sexual, perdonándole el delito de .violación equiparada agravada.

. -Y TODO esto fue porque -se dijo- intervino el gobernador a su favor.

-¡QUÉ ASCO! -¿CUÁNDO nos imaginamos que un rector de la UAZ cometería esa vileza con una niña de cuatro años?

-POR MENOS, en el estado de Guerrero o Michoacán, los linchan..

-LA PRENSA hizo su trabajo, aquí sí falló la sociedad, ¿qué pasó con las feministas, con el propio fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya, quien debió de haber apelado y decirle al juez estás mal, maestro…

-EL RUBÉN no debió de salir de prisión, su sentencia y libertad es una afrenta a la ley y la justicia, fue una asquerosidad.

-RUBÉN IBARRA Reyes, es el mismito lucifer, ¿qué confi anza se le puede tener a un individuo de pipa y guante que, siendo rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) violó sexualmente a una indefensa niña de cuatro años?

-¿DORMIRÁ TRANQUILO el exrector de la UAZ?

-NO LO CREO, ¿no andaría borracho, drogado, cuando violó a la niña?

-INSISTO: el francés Cristian Paul, debió apelar la sentencia del juez.

-POR ESO los enterados afi rman que el gobernador fue el que salvó de prisión al pedófi lo Rubén Ibarra.

-DE ESO no hay duda.

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.