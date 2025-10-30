Capacitan a Estudiantes de La Quemada en Turismo

Enfocado al Bienestar

Por Miguel Alvarado Valle

Con el propósito de fortalecer la formación de jóvenes y prestadores de servicios turísticos, la Secretaría de Turismo del estado de Zacatecas impartió el taller “Bienestar a través del Turismo” en la comunidad de La Quemada, perteneciente al municipio de Villanueva, Pueblo Mágico.

La actividad forma parte del Programa Anual de Capacitación Gratuito para el Sector Turístico para el Bienestar 2025, con el que se busca promover una nueva visión del turismo como motor de desarrollo sostenible, cultural y social.

El taller, realizado en la Preparatoria EMSaD de La Quemada, reunió a 60 participantes entre estudiantes y docentes, quienes fueron convocados a re􀃀exionar sobre la importancia de ofrecer servicios turísticos de calidad y con sentido humano.

Durante la jornada, se enfatizó la importancia de la hospitalidad como una actitud de bienvenida y atención genuina hacia los visitantes fomentando un ambiente positivo.

La subsecretaria de Desarrollo Turístico, Judith Flores Hernández, inauguró el evento y destacó que la capacitación es una herramienta fundamental para profesionalizar el sector, especialmente en los Pueblos Mágicos, donde el turismo representa una fuente de ingresos y una oportunidad para conservar el patrimonio cultural.

Señaló que la formación de nuevas generaciones con una visión responsable del turismo permitirá consolidar destinos más sostenibles y competitivos.

El contenido del taller, impartido por la maestra María Teresa González, docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), incluyó dinámicas participativas y análisis sobre diseño de experiencias turísticas orientadas al bienestar.

De esta manera, el taller contribuyó a generar conciencia sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales y culturales que distinguen a Villanueva y sus alrededores.