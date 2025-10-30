Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la Vera-Cruz Relanzan “Mentiras, el Musical”

Para el Próximo 18 de Noviembre

Por Miguel Alvarado Valle

La Universidad de la Vera-Cruz campus Zacatecas anunció el relanzamiento de Mentiras, el musical, una producción realizada por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación, que se presentará el próximo 18 de noviembre en el Teatro Fernando Calderón, con funciones a las 17:00 y 20:00 horas.

Durante la presentación del proyecto, encabezada por autoridades universitarias y el equipo de producción, se destacó que esta obra representa no solo un ejercicio académico, sino una manifestación del compromiso, la creatividad y la disciplina de los jóvenes comunicólogos.

El director ejecutivo de la universidad, Emmanuel Salas Enciso, señaló que la obra, que inició como un proyecto académico, se ha convertido en un modelo de titulación que se reproduce año con año entre los alumnos de la Licenciatura en Comunicación.

Sin embargo, mencionó que en esta edición ha dado un giro significativo, puesto que ha despertado el interés de diversas instituciones y municipios, resaltando que actualmente, se contempla llevar la puesta en escena a Puerto Vallarta, gracias a las gestiones y al reconocimiento que ha obtenido.

Asimismo reconoció el esfuerzo de los alumnos y maestros involucrados, “me da mucho orgullo que tengamos en Zacatecas la carrera de comunicación que no tiene igual. No solamente prepara a los chicos para un escenario sino para una vida continua”.

Por su parte, la directora académica, Blanca Santillán, recordó que el estreno en el Teatro Fernando Calderón el pasado 6 de agosto fue un éxito rotundo, con todos los boletos agotados y decenas de personas que se quedaron sin poder ingresar.

Agradeció la constancia del grupo de alumnos que desde enero se preparó con ensayos, diseño de vestuario y montaje escenográfico, demostrando un nivel de profesionalismo que sorprendió incluso al público, quien en muchos casos creyó estar presenciando una producción profesional más que un proyecto universitario.

El coordinador de la Licenciatura en Comunicación, Víctor Hugo Trejo, informó que Mentiras, el musical ha abierto nuevas oportunidades para los jóvenes, quienes ya fueron invitados a presentarse en municipios como Ojocaliente y podrían llevar próximamente la obra a Puerto Vallarta, gracias al interés mostrado por autoridades locales.

Destacó que el proyecto es resultado del trabajo colaborativo entre distintas licenciaturas, ya que el vestuario fue elaborado por estudiantes de Producción y Diseño de Modas, mientras que el diseño escenográfico estuvo a cargo de alumnos de Ingeniería Arquitectónica.

Los jóvenes productores y actores, expresaron su entusiasmo por esta nueva etapa, que incluye una versión renovada del espectáculo. Informaron que el boleto tendrá un costo de recuperación de 100 pesos en preventa y 130 en taquilla, reafirmando que el proyecto no tiene fines de lucro, sino un propósito académico y formativo.

Finalmente, las autoridades universitarias coincidieron en que Mentiras, el musical re􀃀eja la calidad educativa, el compromiso social y el potencial artístico de los estudiantes de la Universidad de la Veracruz.