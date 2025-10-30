Impulsa Miguel Varela Tradiciones Mexicanas en Concurso de Disfraces “Joven Hasta la Muerte”

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, celebró con un éxito desbordante la premiación del concurso de disfraces “Joven hasta la Muerte”. Este vibrante evento, realizado por la Dirección General de Solidaridad y Desarrollo Humano que encabeza la Dra. Nancy Espinoza, y a través del Departamento de Juventud de Raúl Calcanat, convirtió la Plaza Goitia en el corazón de la tradición.

Al momento de la premiación, el alcalde Miguel Varela reconoció y aplaudió el gran esfuerzo de los jóvenes y acompañado de autoridades municipales, fungió como jurado de los 20 creativos participantes que llenaron de vida la noche.

La tarea de elegir fue ardua, pues la presidenta honorífica del DIF municipal, Karla Estrada, reconoció que todos los disfraces mostraron un enorme talento y creatividad, complicando la decisión del jurado que evaluó a fondo los personajes alusivos a las tradiciones mexicanas, el desenvolvimiento escénico, la creatividad del vestuario y el talento del maquillaje.

En un gesto de apoyo a la creatividad local, el presidente municipal duplicó el valor de los premios en efectivo que se otorgarían a los ganadores y, además, ofreció una cifra de compensación a cada uno de los 20 participantes, reconociendo así su compromiso con el evento.

Los ganadores de la noche fueron la muestra viva del talento zacatecano: el tercer lugar fue para el clásico y elegante personaje de La Catrina; el segundo lugar lo obtuvo el colorido y emotivo personaje de Corazón Mexicano; y el máximo galardón, el primer lugar, se lo llevó el espectacular personaje de Ofrenda a Quetzalcóatl.

Finalmente, el alcalde Miguel Varela aprovechó para invitar calurosamente a toda la ciudadanía a participar en los diversos eventos familiares que se estarán realizando en las plazas y plazuelas de la Capital hasta el 2 de noviembre, como parte del Festival “Entre Vivos y Muertos”.